Al igual que ocurrió hace un año, el fútbol argentino podría suspenderse por culpa de la pandemia de coronavirus, aunque en esta oportunidad sería en principio por apenas 15 días y no por seis meses, como sucedió en el 2020. Así lo pidió el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, durante la mañana de este lunes en la conferencia de prensa y en diversas entrevistas brindadas a los medios.

«Si empezamos con las excepciones, todo el mundo empieza a decir ´ah, no hay clases pero hay fútbol´. Está bien, las clases mueven en la Provincia a cinco millones de personas y el fútbol mueve menos, pero no importa. Es el ejemplo. Todos empiezan a decir ´pero yo tengo los protocolos, yo no tengo problemas…´. Me parece que, si hay que ir a algo drástico por 15 días, es algo drástico para todos», manifestó el funcionario.

Sin embargo, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y la LPF (Liga Profesional de Fútbol) todavía no se han pronunciado al respecto, aunque se espera que en las próximas horas emitan algún comunicado o que aporten su visión Claudio «Chiqui» Tapia y Marcelo Tinelli, los Presidentes de ambas respectivamente.

De hecho, en esta misma jornada deberá completarse la fecha 11 de la máxima competición nacional de la Primera División en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), cuando se enfrenten por un lado Platense y Aldosivi desde las 15.45 horas en Vicente López por el Grupo A. Por la Zona B, lo harán Gimnasia y Newell´s en La Plata a partir de las 18.

El fútbol argentino, con un calendario muy intenso para los 13 equipos que juegan las Copas internacionales

En estas semanas, hubo quejas públicas por parte de varios de los clubes que disputan los certámenes internacionales, organizados por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). Es que, entre el torneo local y la Libertadores o la Sudamericana, deberán participar cada menos de 72 horas, el tiempo mínimo de descanso que estipula el reglamento entre un partido y otro.

Para colmo, los viajes y algunos condimentos adicionales como la altura sobre el nivel del mar en varios países de esta región agravan la situación y hacen que los conjuntos que se clasificaron para los eventos continentales sean perjudicados físicamente y estén al límite, en vez de premiarlos por haber sido los mejores del país.

Así, tanto los que juegan la Libertadores (Boca, River, Racing, Vélez, Argentinos y Defensa y Justicia) como los que integran la Sudamericana (Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell´s, Talleres, Lanús y Arsenal) pusieron el grito en el cielo por la sobrecarga de compromisos, por lo que tal vez se vean beneficiados con esta suspensión de dos semanas en el ámbito nacional.

