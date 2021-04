Las fotos y los videos en calidad alta «contarán como parte del almacenamiento gratuito de 15 GB que incluye tu Cuenta de Google o de cualquier almacenamiento adicional que hayas comprado, tal como ya sucede en otros servicios de Google, como por ejemplo, en Google Drive y Gmail», informaron el año pasado desde la compañía en un mail.

A partir de ese día, los usuarios de Google Fotos tendrán tres alternativas: utilizar el espacio restante de los 15GB de Google One, comprar espacio de almacenamiento en el mismo servicio o simplemente mudarse a otra aplicación.

Utilizar el espacio gratuito de Google One

Desde la propia Google aseguraron que el tope de almacenamiento no será un problema para «la mayoría de los usuarios», que «no tendrán que hacer nada en años». Además, el gigante de internet lanzó «una estimación personalizada que muestra cuánto tiempo pasará hasta que ocupes tu espacio de almacenamiento limitado», que se basa «en la frecuencia con la que creas copias de seguridad de fotos, vídeos y otro contenido en tu cuenta».

Por otro lado, Google lanzará una nueva herramienta de administración de almacenamiento que promete ayudar «a encontrar y borrar fácilmente fotos oscuras y desenfocadas, entre otros contenidos no deseados» para generar más espacio.

Comprar espacio de almacenamiento en Google One

Para los más acumuladores, tal vez la mejor opción será no resignar a nada y comprar más espacio en Google One. Otra opción siempre es acumular todo y comprar más almacenamiento en Google One. Siempre hay que recordar que este espacio de almacenamiento se comparte con el resto de las aplicaciones pertenecientes al ecosistema Google. Por lo que esta opción puede ser muy útil, por ejemplo, para quienes gestionan sus documentos en la nube a través de Google Drive o que utilizan mucho el correo electrónico a través de Gmail.

Google ofrece en One varias opciones de almacenamiento disponible, varios de ellos con un precio promociónal si en vez de pagar el almacenamiento mensualmente se opta por el pago anual. Hay varias opciones disponibles (como se ve en la imagen más arriba), aunque la gran «G» recomienda la de 200 GB por 2,99 dólares al mes o 29,99 dólares al año. Sin embargo, por experiencia personal, la opción de 100 GB es más que suficiente, por 1,99 dólares por mes o un ahorro del 16% si se paga anualmente.

OneDrive

OneDrive es la alternativa de Microsoft a Google One, básicamente es como el River-Boca de los espacios de almacenamiento en la nube. Ofrece características muy similares a lo que ofrece Google y a precios muy similares, entre ellos la copia de seguridad automática de imágenes, lo que te permitirá tener la tranquilidad de poder contar con tus fotos y videos en cualquier momento desde el lugar que quieras.

De base, Microsoft ofrece un espacio de almacenamiento menor a lo que se encuentra en Google One: 5 GB de almacenamiento y planes de almacenamiento que cubren las necesidades de los usuarios y que empiezan en 100 GB. Lo interesante de este servicio es el acceso al paquete Office 365, el servicio de ofimática más popular del mundo.

Dropbox

Es un viejo conocido y una de las opciones más elegidas por los usuarios. Supo tener un pasado con más brillo, pero aún sigue dando pelea en la guerra de las nubes. Al igual que Google Fotos y OneDrive cuenta con la tan cómoda copia de seguridad automática de imágenes para que no tengas que preocuparte por nadie. Ofrece 2GB gratis para las nuevas cuentas y, como el resto de los servicios, diferentes opciones para comprar más almacenamiento que llega a los 2 TB.

Amazon Photos

Amazon no iba a hacer menos en esta pelea. Tiene una gran diferencia con respecto al resto de las alternativas: se presenta como parte del servicio de Amazon Prime, no cuenta con opción gratuita pero su servicio de pago ofrece espacio ilimitado de almacenamiento para fotos y 5 GB para videos. Lo que sí ofrece es la tan necesaria copia de seguridad de imágenes, como los otros servicios.

Otras alternativas o «volver a 2010»

Allí afuera hay otras alternativas muy decentes que le pueden echar cara al aparentemente todopoderoso Google Fotos, como ya vimos en esta nota que no es para nada un servicio único. Además de OneDrive, Dropbox y Amazon Photos, existen otras opciones que vale la pena probar y, al final, quedarte con la opción que más te guste o que se acomode a tus necesidades. Algunas de ellos son Box, Dubox, Mega, Mediafire, Yandesk Disk, todas disponibles en Google Play y la App Store. Incluso no podemos dejar de mencionar a iCloud, que para los usuarios de iPhone será más que suficiente y por demás disfrutable, con su perfecta integración en el ecosistema Apple.

Si ninguna de estas opciones te resultan del todo cómodas, si incluso nunca utilizaste Google Photos siempre estarán los cuasi olvidados pendrive, que nos permitirán almacenar todas las fotos que queramos o utilizar nuestras computadoras como archivo, viajar a 2010 y volver a lo simple.