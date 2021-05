“Fernanda González, una excelente decisión para el Ministerio de La Producción de La Pampa. Sin dudas una profesional con experiencia que está a la altura de esa función”, tuiteó el dos veces mandatario pampeano.

Verna, hombre de confianza y de consulta permanente del actual gobernador Sergio Ziliotto, difícilmente no haya estado anoticiado -o incluso aconsejando- sobre la designación de quien iba a reemplazar a Ricardo Moralejo.

En tanto, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez, dijo que la nueva ministra de la Producción es “una mujer trabajadora y responsable”.

El dirigente sostuvo que esa fue la impresión que le dejó cuando se reunió un par de veces cuando era directora de Recursos Naturales.

“Es muy reciente su designación y seguramente la semana que viene vamos a reunirnos en la Agrícola para hablar del tema, pero a título personal puedo decir que la impresión que me dio un par de veces que me reuní fue de una mujer trabajadora y responsable. Me pareció una persona dedicada y muy seria”, dijo Rodríguez a Diario Textual.

González es médica veterinaria. Cuenta con una importante formación profesional y un amplio conocimiento y experiencia en la cartera ministerial.

Reemplazará en el cargo de Ricardo Moralejo, quien renunció la semana pasada por problemas de salud, luego de haber cursado el coronavirus.

González se recibió en 1998 en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En esos años, estuvo trabajando de administrativa en el Senado nacional, con Carlos Verna.

Entre 2007 y 2015, en los dos gobiernos de Oscar Jorge, fue directora de Extensión Agropecuaria. Ya en 2015, con el regreso de Verna, fue designada como directora de Recursos Naturales.

Fuente: El Diario