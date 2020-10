Así reza la nota elevada por el ex ministro Tierno a la Corte Suprema de Justicia:

Santa Rosa, L P, 6 de Octubre de 2020.

Sres. y Sras. de la

Corte Suprema de Justicia

Me dirijo a ustedes, a fin de hacerles

saber que tuvieron bajo su competencia expedientes durante el lapso de un año, los cuales contenían gravísimas situaciones de violencia institucional y corrupción institucional en la Provincia de La Pampa con comisiones especiales y personajes “puestos a dedo”, integrativos del proceso militar y por ende inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, (Artículo 36 de la Constitución), y de un momento a otro dijeron que no tenía la trascendencia para ocuparse.

En estas horas y respecto a las

presentaciones de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, según se ha difundido ustedes han dicho que ese caso de estos camaristas se relacionan “de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales y de esa manera que las decisiones no respondan a la justicia sino a otros intereses políticos o privados. Agregaron que una magistratura independiente e imparcial está relacionado con la garantía del Juez Natural, que impide que la gente pueda ser juzgada por comisiones especiales o jueces designados a dedo”. Y eso es precisamente lo que hicieron con mi persona y con tantos otros pampeanos con comisiones especiales y personajes puestos a dedo y obviamente que no son jueces para responder al que desesperadamente trataba que no aborde el caso Tierno en la Corte, el personaje Carlos Verna, conocido por algunos integrantes de la Corte.

El disfraz de sentencia que ustedes se

negaron a tratar con excepción del Dr. Rosatti pusieron en la teatralización de juicio a personas que están inhabilitadas a perpetuidad para ocupar cargos públicos, por haber sido funcionarios del proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, una tal Elvira Rosetti en el Poder Judicial y otro Miguel Ángel Gavazza en el Poder Ejecutivo. El artículo 36 de la Constitución plenamente operativo y que tenga conocimiento no ha sido derogado aunque si reiteradamente incumplido, determina esa inhabilitación y la equiparación traidores e infames a la Patria.

Ustedes tuvieron a la vista ese disfraz

de sentencia. Los contenidos de la corrupción institucional que implicaba que esas personas sean colocadas como jueces sin posibilidad alguna de ni siquiera un jurado enjuiciamiento para que asuma sus responsabilidades, obviamente mucho menos de estabilidad en el cargo y en una utilización donde en el papel entintado que ustedes tuvieron como sentencia a la vista pusieron que “FUE EL PUEBLO EL QUE CON SU MOVILIZACIÓN TERMINÓ CON LA AVENTURA INSTITUCIONAL DE TIERNO EN EL MUNICIPIO”.

Eso queda en evidencia que lo que

querían justificar era la tremenda violencia con la institución municipal y en mi propia casa de familia y refiriéndose como una aventura a una persona designada por el pueblo para ser intendente.

Así como el Sr. Lorenzetti se han

expresados muchos porque han tocado bocina en frente de su casa, mi casa la atacaron reiteradamente con una impunidad y como participaba la corrupción política manipulada por Verna generó el terror en mis pequeños hijos.

Por lo tanto Sres. de la Corte mientras

estén en ese cargo, háganse cargo de impartir justicia y si se quieren ocupar de la política hacerlo fuera de ese estamento porque lo que ustedes hicieron al rechazar el tratamiento de mi recurso no fue solamente respecto a Tierno fue seguir manteniendo desde el silencio una ominosa corrupción institucional en el Poder Judicial en la provincia de La Pampa sostenida por la corrupción política general.

Tengo entendido que tienen en la

Corte una oficina de COHERENCIA, con lo que respecta a mi caso esa oficina o la tienen que cerrar o le tienen que dar un contenido que justifique su existencia.

Por lo tanto, Sres. jueces en mí

ejercicio del derecho de expresión y de peticionar a las autoridades, corresponde que les señale que los silencios en tratar esos casos de corrupciones institucionales en el interior del país son los que van predisponiendo el aumento de las corrupciones y destrozos de las instituciones del pueblo y que ahí no se refieren al oportunismo o al equilibrio de jueces sino a dejar de lado las obligaciones inherentes a los cargos y evitar tremendas injusticias que son el resultado de reiteradas corrupciones institucionales.

Juan Carlos Tierno

Santa Rosa, La Pampa