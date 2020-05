El ex Ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM), Geovanni Pacheco; y Luis Fernando Humérez fueron enviados el penal de San Pedro de la ciudad boliviana de La Paz, por orden del juez Hugo Huacani.

Según informó el diario La Razón de Bolivia, Navajas estará en prisión preventiva por tres meses, mientras que el resto de los detenidos pasará seis meses en la cárcel, mientras dure la investigación.

Los tres funcionarios están implicados en un caso de supuesto sobreprecio por la compra de respiradores, en el marco de la pandemia por Covid-19. Por su parte, Humérez es considerado como testigo clave en la causa.

El juez Huacani también determinó que Ana Espinoza y Gabriela Pérez cumplan arresto domiciliario por seis meses y sin salida laboral. Espinoza fue funcionaria del AISEM, y Pérez se desempeño como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo.

Según publicó el diario boliviano Página Siete, las pesquisas preliminares indicaron que un lote de 170 respiradores fue comprado bajo un supuesto sobreprecio, hipótesis que fue respaldada por Húmerez, quien ofició de intermediario en la transacción.

«Los elementos (indicios contra Navajas) muestran que él ha remitido dos cartas a la Aisem para la contratación de la empresa y compra de los respiradores. El asesor jurídico (Valenzuela) ha influido en este proceso como enlace (con la Aisem) por parte del exministro de Salud y la declaración de Fernando Humérez, esos son los indicios que el juez ha tomado en cuenta para dar la detención preventiva», informó el fiscal asignado al caso, Rudi Terrazas.

El letrado agregó que la pericia al teléfono celular de Valenzuela fue otro indicio considerado, ya que confirma que mantuvo comunicación con los imputados.

El Ministerio Público imputó a los seis implicados por uso indebido de influencias, malversación, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes. La defensa de los imputados apeló la decisión judicial.

Terrazas manifestó que se pagó a la empresa proveedora de los 170 respiradores marca Respira, IME Consulting, 2,2 millones de dólares como anticipo y queda por determinar el saldo.

Navajas había sido detenido el pasado miércoles en su despacho y horas después fue destituido por la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Había sido designado en su cargo hace poco más de un mes y fue el segundo Ministro de Salud del actual gobierno de Bolivia.

