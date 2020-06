El exjefe de Policía, Roberto Ayala, cruzó a Juan Carlos Tierno, que lo acusó de haber usado sus gastos reservados para pagarle al espía Alan Ruiz para hacerle «mandados» a Verna.

“Sos un viejo resentido”, le dijo el exjefe de Policía, Roberto Ayala, al exministro de Seguridad, Juan Carlo Tierno. «Delincuente patentado», lo insultó.

El exjefe de Policía, que renunció a su cargo hace cuatro días, reaccionó indignado ante la acusación de Tierno, quien aseguró en las redes sociales que el exgobernador Carlos Verna le habríoa encargado a través de Ayala «mandados» a Ruiz, cuando ese ya había dejado de pertenecer al ministerio de Seguridad pampeano para revistar bajo la órbita de la exministra de Nación, Patricia Bullrich. Tierno sugirió que esos «mandados» se habrían abonado con los gastos reservados del jefe policial.

Ayala renunció hace cuatro días a su cargo, por desaveniencias con el actual ministro, Horacio di Nápoli. Pero hace dos años atrás otra interna en la misma cartera se había saldado con el pedido de renuncia del exgobernador Carlos Verna al entonces ministro Tierno. Ayala sobrevivió ganador de la pulseada, respaldado por el entonces gobernador.

Desde ese momento Tierno viró en enemigo de Verna y nunca dejó de castigar a Ayala porque, según él, había conspirado permanentemente contra su función y reportaba directamente al gobernador, pasándolo por encima.

La caída del comisario parece haber sido el plato frío de la venganza para Tierno. El exministro había hecho varias publicaciones intentando despegarse de Alan Ruiz -preso por estas horas por el espionaje ilegal durante el macrismo-, que hace cuatro años llegó a la provincia en 2015 para ser funcionario en Seguridad. Fue director de Inteligencia Criminal de La Pampa entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Desde que se destapó el escándalo del espionaje ilegal, Tierno intenta atribuirle ese nombramiento a Verna.

Ahora Tierno acusó a Ayala y a Ruiz de haberle hecho “mandados” al exgobernador aun después de haberse alejado de la función en la provincia. “Es importante para la sociedad si se animan a decir los mandados y los contactos que pueden haber tenido Ayala cuando Alan Ruiz ya retirado de La Pampa. Los mandan a hacer diligencias y Verna escondido. Esa impunidad no es eterna, y tarde o temprano les trae consecuencias. Tomen nota incluidos varios que están en puestos judiciales”, disparó Tierno.

Ayala reaccionó indignado y pendenciero. Le respondió en el mismo muro de facebock de Tierno. “A Alán me lo presentaste vos, viejo resentido”, saltó, destemplado.

“Te jactabas de que la gente que habías traído de Buenos Aires a solucionar los problemas de los pampeanos, que dicho sea de paso, nunca lo lograste. Por más que patalees, delincuente patentado, nunca vas a opacar la figura de nuestro gran líder, Carlos Verna, que bien arrepentido debe estar de haberte brindado todo como lo hizo”, añadió.

“Si no te respondí antes solo fue por consideración al cargo que ocupaba”, aclaró.

Finalmente, lo desafió: “Espero que cuando me cruces personalmente seas capaz de decirme algo, ya que hasta el momento lo has evitado. Los hombres no deben insultar, provocar, ni desafiar por las redes sociales, menos con tan pocos seguidores, porque es como rezongar solo”.

Fuente: El Diario