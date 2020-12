Además, en los lugares de internación ya hay protocolos para visitar a los pacientes adultos mayores: el estado anímico y afectivo se considera clave para la recuperación de los pacientes.

El subsecretario de Salud Gustavo Vera lo puso en una frase: “en hotel hay una ventana. En el CEAR no. Podés (en el hotel) mirar el cielo, una estrella, mirar un pájaro o ver pasar un auto”, dijo en diálogo con este medio.

Y agregó: “Y aunque parezca mentira hay gente que en el medio de la deshumanización que genera este virus necesita de esto. Y hemos comprobado que la evolución es mejor y más rápida”.

La nueva estrategia es resultado del conocimiento de la enfermedad y además del equipamiento de hospitales en el interior provincial.

Directores

Uno de los ejemplos, es lo que ocurrió con uno de los dos directores del Molas contagiados de covid: “los dos directores del Hospital están bien, sin complicaciones. Uno de ellos pidió ir a un hotel porqué está solo en la casa y no quería estar solo”.

Cambio de estrategia

«Hubo un cambio en este último tiempo es que el equipo de Salud decidió que las personas solas, que se contagian, no se quedan más en su casa. Se las traslada a un hotel para un mejor monitoreo», dijo Vera. También una consecuencia del caso de Raúl Desch, que su familia denunció públicamente y por el que Salud abrió un sumario.

«Además, ahora en los hoteles inauguramos una nueva característica. Están los negativos por ser contactos, y entre los positivos hay dos instancias: los asintomáticos y los sintomáticos. Tenemos cada hotel (los que reciben contagiados) dividido al medio con un área similar a un hospital con oxígeno, saturómetros, enfermera y kinesiólogos», explicó el subsecretario.

«¿Por qué lo hicimos? Porque también decidimos internar a los pacientes del interior en los pueblos de dónde son ellos, porque entre otras cosas que hemos aprendido en esta pandemia, es que de esa manera se logra una evolución más favorable, salvo que estemos hablando de situaciones muy graves”, aclaró.

“En el CEAR o los modulares no hay una ventana…en un hotel sí. Se puede ver un pájaro, las estrellas o ver pasar un auto. aunque parezca mentira hay gente que en el medio de la deshumanización que genera este virus necesita de esto. Y hemos comprobado que la evolución es mejor y más rápida», aseguró.

«Otro tema es que en el interior hemos organizado un protocolo donde se permiten las visitas de los familiares. Eso hace que para los Adultos Mayores sea mucho más ameno e incluso tenga una menor mortalidad. La gente de más de 80 años quiere quedarse en su lugar, nos pasó ahora con Colonia Barón con el caso del geriátrico. Se recuperaron prácticamente todos», explicó.

Vera dijo que «esto lo podemos hacer porque en el interior ya tenemos bombas de infusión, monitores, corticoides, anticoagulantes y demás. Incluso con profesionales que han hecho guardia en el CEAR y que ya están entrenados para atender pacientes. Hoy, por ejemplo, si hacemos una radiografía en Macachín la podemos ver tranquilamente acá, eso es lo que nos permite la tecnología y hace que estemos más fortificados».

– ¿Usted también nota un relajamiento en la sociedad?

– Si, hay un relajamiento muy importante de la comunidad lamentablemente. Estamos hablando desde hace 8 meses lo mismo…por más que llegue la vacuna no hay que abandonar el distanciamiento físico, el barbijo y las demás medidas. Esto ha sido la causa de los aumentos de casos en los últimos días. No sé si la gente está cansada o qué, pero estamos hablando de una situación de vida o muerte en muchos casos y la verdad es que lamentable que suceda este relajamiento en medio de una pandemia que tiene consecuencias en todo el mundo. El Estado hace mucho y puede hacer más, pero si la sociedad no se cuida y se enferma, nos enferma el equipo de Salud y las consecuencias son fatales.

Fuente:El Diario