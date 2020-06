Los y las pampeanas vivieron con «tranquilidad» el segundo fin de semana de reencuentro familiar habilitado por el Gobierno provincial. De todas maneras, se registró un intenso tránsito en las distintas rutas y accesos.

La Pampa cumplió ayer 60 días sin registrar casos positivos, tras contabilizar tan solo cinco casos positivos que posteriormente se recuperaron. Este favorable estatus sanitario, generado a partir de las medidas sanitarias y de la responsabilidad de la población, fue lo que permitió que se autorizaran los reencuentros familiares o sociales de manera permanente, luego cumplirse los catorce días tras el «permitido» del 17 de mayo, que no generó modificaciones en la situación epidemiológica.

Esta nueva modalidad implementada por el Ejecutivo pampeano habilita a que los y las habitantes de la provincia puedan reunirse los sábados, domingos y feriados, en encuentros familiares o sociales donde no se superen las diez personas.

El horario dispuesto para ello es de 10 a 24 horas los sábados, y los domingos y feriados de 10 a 20. «»Esto significa que se podrá viajar los sábados, pernoctar en la localidad a la que vayan y regresar el día siguiente», había señalado el gobernador Sergio Ziliotto.

Intenso tránsito

Tras la autorización, los días previos al fin de semana se vivió con muchas expectativas, donde distintas personas planificaron los encuentros y se prepararon para «el asado en familia». Para muchas de ellas, reunirse implicó el traslado a otras localidades. Por estos motivos, las rutas y accesos volvieron a contar con un intenso tráfico, tanto durante horas de la mañana como por la tarde, con el regreso a los hogares.

Para garantizar el orden y la seguridad vial, hubo presencia policial que controlaba y dirigía el tránsito. Un ejemplo de ello se dio en la Ruta Nacional 5, donde personal de la Seccional Primera se apostó sobre la cinta asfáltica.

Sin inconvenientes

Según la información que pudo recolectar este diario, la jornada familiar se vivió con mucha «responsabilidad y tranquilidad», y que no se registraron ningún tipo de incidentes. Así lo manifestaron a LA ARENA fuentes policiales de las diversas Seccionales de Santa Rosa, que destacaron que no tuvieron que intervenir ante ningún hecho. «Esperamos que termine así», comentaron horas previas al plazo establecido para el regreso a casa y remarcaron que había una importante «cantidad de autos en la ruta, es mucha la gente que está llegando, pero hasta ahora bien».

De vuelta

A su vez, revelaron que el domingo por la mañana, varias personas que venían de Córdoba «tuvieron que volverse porque no estaban claras algunas cuestiones. No tenían confirmación del área de Salud de acá, como no estaban en la lista que tenemos tuvieron que volverse. Un error de papeles en definitiva».

Por su parte, el jefe de Policía de La Pampa, Roberto Ayala, explicó que se realizaron diversos operativos de control, con presencia en las rutas. En ese marco, se trató de prevenir en materia vial para evitar siniestros, por lo que hubo test de alcoholemia. En ese marco, el resultado provisorio fue positivo, y destacó que la gente se comportó con responsabilidad.