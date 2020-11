Fantino recordó las épocas de su infancia en la que él y su familia viajaban a la ciudad balnearia durante la temporada de cosecha. «Cuando tenía 10 años mi papá cosechaba en Necochea, éramos de Santa Fe e íbamos un mes y medio a la cosecha de trigo. Una de esas tardes allá, influenciado por el libro Moby Dick, escribo una carta, la pongo en una botella y la arrojo al mar«, rememoró Fantino con tono emotivo.

El conductor continuó el relato y aseguró que no supo más del tema hasta regresar a su pueblo. «Nunca supe más de esa carta hasta que me llega una al pueblo. En esa carta me dicen: ‘Hola, soy Rubén Jurado, pescador y encontré tu carta‘».

Luego, Fantino explicó cómo se encontró con aquel manuscrito que había tirado al mar como un simple entretenimiento. «Por las cosas de la vida, uno de los nenes, el nieto de Jurado es el profesor del gimnasio donde va Vivaldo. Y hoy, sabiendo que venía al programa, se la dio a él. Por eso hoy tengo la carta que escribí«.

Inmediatamente en la pantalla del estudio se pudo ver en detalle el contenido del escrito fechado en 1981, que incluye el siguiente texto: «Me llamo Alejandro Fantino, tengo diez años. Lo que más deseo es paz. Me gusta pescar. Si encontraste esta carta, escribime a Vicente López y Planes 226, San Vicente, Santa Fe«. Posteriormente, Fantino contó cómo otro niño encontró la botella, la abrió y le regresaron ese recuerdo al domicilio indicado.

«Una vez que la encuentra, Jurado me manda una carta a mi pueblo. Allí se lee: Señor Rubén M. Jurado. La carta encontrada en la botella de Alejandro Fantino, año 1981», explicó el conductor con la foto de fondo con el escrito de puño y letra de su remitente.

«Y es una casualidad que hoy me la traiga el Flaco Vivaldo, con quien tengo una conexión hermosa, lo siento un amigo. Y justo en este año en que se me fue mi viejo», remarcó el conductor.