El Diario de San Rafael de Mendoza dio a conocer la historia de un transportista llamado Juan Manuel Durán que hizo pública la discriminación que sufren los camioneros en las rutas de todo el país.

El camionero sanrafaelino, a través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael, relató lo que está viviendo tras la declaración del aislamiento.

Más allá que en muchos casos son ellos quienes llevan el combustible, paradójicamente hay estaciones de servicio donde no les abren las puertas para venderles comida.

Sin embargo, es un problema que están teniendo los choferes de larga distancia que transportan fundamentalmente alimentos, bebidas y elementos de primera necesidad, por considerárselos “potencialmente infectados por el coronavirus”.

En este caso, Durán comentó que “llegás a un lugar a comprar, está todo cerrado, la policía de los pueblos a los que llegás, te parás e inmediatamente llegan y te dice que no podés estar parado y que tenés que continuar; llegás a las estaciones de servicio y únicamente te cargan combustible, no tenés dónde comer, dónde bañarte y lamentablemente, sobre la ruta no tenés negocios dónde pararte a comprar para decir ‘bueno, me cocino yo’”.

Además, destacó que el trabajo de ellos está orientado fundamentalmente a que no haya desabastecimiento en ningún lugar del país, a pesar de que les gustaría estar en cuarentena en sus casas. “Hay que seguir trabajando, abasteciendo supermercados, negocios y lamentablemente nos tratan como si fuéramos personas con el virus encima”, agregó el camionero.

A su vez, recordó que el sábado pasado, viajando con tomates a granel desde un pueblo de Río Negro a San Rafael, tras casi dos días sin comer se detuvo a comprar tortas fritas en Santa Isabel, La Pampa, y un policía se le acercó para decirle que debía seguir con el viaje pues “estaba en tránsito”.

Respecto a esta situación, señaló que “creo que hay que tener un poco de sentido común y de que el camionero no anda paseando”.

Cerca del final de la entrevista, destacó que el camionero llega a un lugar, le cargan lo que debe llevar y se va, no está en contacto con más nadie.

Finalmente, expresó que “deberíamos tener el apoyo de Moyano, pero se ve que él se fue, guarda cuarentena y no salió a respaldarnos”, criticó.