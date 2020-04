“Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”, aseguró Lapacó, en diálogo con el ciclo Por si las moscas, conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.