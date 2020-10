El Director del Hospital Pablo Lacoste, Dr. Gustavo López se manifestó muy molesto con las personas que resultaron positivas de Covid-19 este viernes en Castex. «lo que hoy nos lleva a esta situación es la irresponsabilidad de personas que ni siquiera quieren brindar sus números de teléfonos, nos niegan sus contactos, y debido a esto hoy nos encontramos buscando a ciegas a personas que podrían estar hoy en riesgo, cuando debería ser al revés, si sólo se hubiera cumplido el sistema de trazabilidad social».

López fue entrevistado en Informe 3, el noticiero de Difusora Castex luego de la conferencia de prensa que se realizo en el Centro Cultural Municipal y que estuvo encabezada por la intendente Mónica Curutchet. El responsable del Nosocomio local protagonizó una larga entrevista donde destacó la importancia de la responsabilidad social de todos los vecinos y resaltó el trabajo previo y la preparación que realizó cada uno de los trabajadores del hospital Pablo Lacoste para prestar servicios en la actual situación epidemiológica que nos toca atravesar.

López informaba que en el transcurso del día viernes se realizaron varios hisopados «Del grupo de donde aparecieron los dos casos positivos, que son integrantes de una misma familia se hisoparon a 7 personas más», no podemos decir que va a ver más positivos, en estos casos nuestro olfato no pasa por los síntomas, pasa por la desconfianza, no son confiables los datos que nos brindan, por eso estamos obligados a una búsqueda que tenía que ser de otra manera».

«Estos casos que aparecieron en Castex, parecen un número menor, pero el problemas es que en el transfondo en el cual se desarrollan producen nuestro enojo, tengo que sembrar mis dudas totalmente ciertas respecto, pasaron entre 7 y 10 días de síntomas hasta que tuvimos que obligarlos a través de la fuerza pública para que hagan la consulta».

Los casos de Castex se estan investigando para saber cual es su origen, se está realizando una búsqueda del nexo epidemiológico, las líneas de investigación son múltiples porque en estos momentos «Están a ciegas», dijo López. «En el medio de este cansancio que tenemos todos, el tema es el enojo que nos genera las actitudes que se han tomado muchas personas que nos mienten y nos cambian versiones permanentemente».

Fuente:Castex Online