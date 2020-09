El director de la clínica Santa Teresita, de Realicó, Diego Arozarena, dijo que la situación de ese centro de salud es “grave”. Reveló que hay 16 profesionales aislados, aunque ninguno de ellos tiene coronavirus, a lo que se suma que Villa Huidobro les prohíbe a los profesionales que viven allí pero trabajan en el servicio del centro asistencial pampeano, llegar a La Pampa. “No tengo quirófano, no tengo terapia intensiva, no tengo laboratorio, no tengo opción soy una posta sanitaria más”, dijo.

La situación, según el médico, se complicó en las últimas semanas por las dificultades que tienen los profesionales que trabajan en el centro asistencial privado, el único con terapia intensiva de la zona norte pampeana y sur cordobés, además de servicio de hemodiálisis y aparatología de última tecnología.

Arozarena, en declaraciones a infotecrealico.com.ar, expresó el malestar por la compleja situación que atraviesa la clínica y que pone en riesgo la continuidad de la atención en medio del contexto sanitario.

«Están surgiendo algunas situaciones complejas que dificultan la atención de la gente que normalmente nos visita, tanto en emergencia como en tratamientos crónicos habituales, como por ejemplo hemodiálisis”, advirtió.

«La clínica es para toda la región un servicio esencial, es la única terapia intensiva que existe, el único servicio de hemodiálisis, el único tomógrafo y que funciona hace 40 años. De nada nos sirve tener la última generación incorporada si el que lo va a manejar no está disponible”, sostuvo.

El médico se refirió al vínculo que existe entre Salud Pública y Privada de nuestra provincia. «La verdad es que nosotros estamos alineados, de acuerdo o no, con el método de cuarentena del Ministerio de Salud. De Ziliotto para abajo todos manifiestan recibir órdenes de alguien, no he podido hablar con nadie específicamente, es muy difícil interactuar con una secretaria», se quejó.

«Lo mismo pasa con Villa Huidobro, que han decidido que ningún profesional de allá pueda venir a La Pampa”, lamentó. «Es aberrante que pasen estas cosas en el siglo XXI nada más que porque un político tome decisiones detrás de un escritorio. Hoy pasó con un parto de Villa Huidobro, pero mañana puede pasar con alguien de Rancul», advirtió Arozarena.

«Invito a la población, a los que estamos de a pie y no a los dirigentes políticos, que mantengamos la calma, la policía no hace más que cumplir órdenes de arriba, si tenemos que hacer algún reclamo tiene que ser en Casa de Gobierno de cualquiera de las dos provincias», afirmó.

“Encuarentenar gente sana es absurdo”

El director de la clínica consideró “absurdo encuarentenar gente sana” y dijo que no está de acuerdo con el método.

“Estamos trabajando a media máquina. Tenemos la mitad del equipo médico encuerentenado, una cosa absurda que en la historia de la humanidad no ha pasado. Desde Hipócrates a esta parte nunca pasó eso de encuarentenar gente sana”, dijo.

“Estoy en desacuerdo con el método, como director de la clínica estoy alineado con el Ministerio porque si no sería un caos, pero la verdad es para revisarlo y la verdad es que los números en crecimiento de los casos en Argentina me dan bastante la razón», expresó.

“La sensación es que para Salud Pública solamente existe el covid-19 y me hago cargo de lo que digo. Yo hoy no tengo quirófano, no tengo terapia intensiva, no tengo laboratorio, no tengo opción soy una posta sanitaria más”, concluyó.

Fuente: Diario Textual