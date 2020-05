Reclaman que haya más controles oficiales y duras sanciones, porque en las grandes cadenas se venden ropa, electrodomésticos u otros productos fuera del horario permitido por la cuarentena provincial.

Hipermercados instalados en la ciudad no dudaron en incurrir en «avivadas» -según la palabra que eligió el diputado radical Mauricio Agón- para vender productos fuera del horario permitido por la normativa que rige la cuarentena en La Pampa.

Agón dijo que ante el reclamo que hicieron titulares de pequeños y medianos comercios locales, recorrió «junto a mi equipo» y pudo comprobar que los hipermercados de Santa Rosa «incumplen deliberadamente» con el decreto provincial 764, comercializando productos de bazar, ropa, o electrodomésticos fuera del horario de 14 a 18 horas, tal como indica el decreto.

Hasta el día 30 de abril las grandes superficies comerciales podían comercializar solo mercadería y productos de primera necesidad, pero tenían prohibida la venta de bazar, ropa, juguetes, repuestos, librería, electrodomésticos y similares. Se podían observar fajas de seguridad que impedían acercarse a esos negocios por parte de los clientes.

Desde el 1 de mayo se autorizó al resto de los comercios de productos no esenciales, que estuvieron cerrados hasta esa fecha, a poder abrir sus puertas de 14 a 18 horas, con el debido protocolo sanitario que el propio decreto establece.

«Todo está muy claro y no merece interpretación alguna, los hipermercados no podrían vender productos no esenciales fuera del horario de 14 a 18 horas, si esto ocurriera sería una inequidad por demás irrazonable en perjuicio del resto de los comercios que hasta el 1 de mayo estuvieron cerrados y que a partir de esa fecha solo pueden trabajar de 14 a 18 horas, como por ejemplo las tiendas de ropa, bazar, entre muchos otros», dijo Agón.

Solicitó por eso «de forma urgente» la intervención de la autoridad de aplicación y control dependiente del Poder Ejecutivo Provincial y de la Municipalidad de Santa Rosa, «para que se inspeccione, compruebe y sancione con la máxima dureza a estas grandes superficies comerciales que con estas ‘avivadas’ violan el decreto provincial, perjudicando al resto de los comercios que tienen limitado su horario de trabajo y que estuvieron más de 30 días cerrados a raíz de la emergencia sanitaria».

Fuente: El Diario