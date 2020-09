El diputado provincial Mauricio Agon, con el acompañamiento de la diputada Agustina Garcia, ambos de la UCR, presentó un pedido de informe en la Legislatura en el que solicita información sobre el estado de deuda que existe por parte de los beneficiarios de las viviendas del Ipav. También pidió la visita del presidente del organismo, Jorge Lezcano, para que de manera presencial pueda brindar mayores detalles.

Agon expresó que resulta saludable para poder empezar a encontrar soluciones sin perjudicar a nadie que el presidente del Instituto manifieste públicamente que hay beneficiarios que nunca han pagado.

Recordó el proyecto de ley 90/2020 que presentó el 13 de marzo de este año en el que propuso una moratoria con el objetivo de regularizar la deuda de los adjudicatarios de viviendas sociales.

“La información requerida por el diputado y la diputada se basa en poder analizar cuál ha sido el accionar del departamento de Irregularidades de dicho Instituto en los últimos 10 años. Qué recaudos en lo formal toma el Instituto para asegurarse el cobro de las viviendas, como así también tipo de competencia judicial y extrajudicial para cumplir con el objetivo. También requirieron información a la fecha sobre el monto dinerario que aún no se ha podido cobrar de aquellos que no han pagado nunca y los que no se encuentran en forma regular en cada uno de los planes de viviendas, estimando sobre la base de ese monto, en cuanto a la cantidad de viviendas que se podrían construir.

“En los últimos tiempos mucho se ha hablado del concepto de solidaridad y en el imaginario social cuando se habla de ello se espera un gesto solidario de aquellos que tienen un poco más y pueden aportar. Pues bien, al hablar de viviendas sociales también aparece el concepto de solidaridad y este se constituye en un círculo que debería retroalimentarse constantemente ya que el pago de la cuota, es el recupero que necesita el Estado para seguir con la construcción de viviendas y así seguir cubriendo a la mayor cantidad de ciudadanos”, sostuvo Agon.