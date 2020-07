El diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Marcos Cuelle criticó la adhesión de la cúpula de esa fuerza al comunicado de Juntos por el Cambio por el asesinato de Fabián Gutiérrez. «Estamos yendo en sentido contrario a los principios históricos del radicalismo vinculados a la defensa de la república», apuntó.

El documento emitido días atrás que cuenta con la firma de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, entre otros, fue rechazado duramente por el radical pampeano. «Es un documento que escribió la dirigencia y seguramente no representa lo que piensa la mayoría de la militancia, me parece que no es un elemento que aporte a la política ni al esclarecimiento de la situación», aseguró Cuelle al ser consultado por este diario.

Días atrás, los dirigentes opositores emitieron el comunicado ante la aparición del cadáver de Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el que consideraron como «un crimen de la mayor gravedad institucional», tras marcar que Gutiérrez «en 2018 confesó haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo».

Para el dirigente, «si se ha cometido algún delito lo tiene que investigar la justicia, a quien hay que dar la confianza para que esclarezca la circunstancia, no nos corresponde a nosotros hacer ese análisis».

En el documento opositor, que recibió el rechazo de varios sectores del oficialismo y de la propia oposición, también piden que no haya familiares de Cristina Kirchner en el proceso judicial, en relación a Natalia Mercado, la sobrina de la vicepresidenta que está a cargo de la investigación fiscal de la muerte de Gutiérrez.

«Si no nos gusta quién está en la justicia tampoco es una cuestión que nos corresponda a nosotros sino que es en base a lo que establecen las normas El ex secretario hizo la declaración que tenía que hacer, nada va a cambiar lo que dijo», sostuvo el dirigente radical ante la consulta de este diario.

En tanto, en su cuenta de Facebook, el diputado provincial compartió una publicación de la UCR de Jacinto Arauz ante la aparición de una serie de pintadas: «CFK asesina, váyanse todos», dice una pared. «Defendemos la democracia, y no sembramos discursos de odio, además somos defensores de las instituciones de la República, esperando se investiguen y se esclarezcan estos hechos», publicó.

Repudio del PJ

Por su parte, el presidente del Partido Justicialista de La Pampa, Rubén Hugo Marín, deploró «las actitudes asumidas por representantes de la oposición política que han pretendido medrar con un episodio policial, que significó la muerte un de una persona».

El titular del justicialismo sentó su postura tras el comunicado que se emitió desde Juntos por el Cambio en alusión al asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. «Declaraciones que hieren injusta e innecesariamente el sentimiento de amplios sectores de la sociedad nos remiten a los peores momentos que el rencor y el odio enfrentaba a los argentinos», sostuvo Marín y señaló que incluso dichas expresiones «han merecido el rechazo de los propios partidarios, como aquí en La Pampa, que valoramos».

«Ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo al Gobierno Nacional, a nuestro Presidente y Vicepresidenta que están llevando adelante una gestión comprometida con la salud de nuestro pueblo», agregó.

Finalmente, consideró que «es tiempo de prudencia y solidaridad recíproca para aliviar las tensiones generadas por la pandemia» y rechazó contundentemente «las actitudes como la señalada, que solo traen zozobra y angustia en la población».

En tanto, el intendente Luciano di Nápoli, también opinó sobre la actitud de la oposición y algunas empresas de medios, y los tildó como «los profetas del odio». A su vez, manifestó su apoyo a la actual vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.