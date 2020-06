El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, afirmó este domingo que el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena «a tontas y a locas» ante la pandemia del coronavirus y lo criticó por el escaso número de muertes que hubo a causa del virus pandemico.

«Ningún país ha tenido tantos días de cuarentena. Además de eso, que pone en evidencia que acá entramos a tontas y a locas y a ciegas a esta estrategia, hay 21 días más previstos. Entonces vamos a cumplir 100 días de cuarentena», resaltó Cornejo.

En declaraciones a Radio Con Vos, el titular de la UCR aseguró que Argentina es «uno de los países que va a estar primero en el ranking en cuarentena, que es ochentena hoy domingo».

«Todavía no se sabe, a juzgar por las palabras del Presidente, si el pico ya pasó o si está adelante. Hemos entrado sin información y hemos obtenido como resultado concreto pocas muertes por COVID-19 y hemos encontrado una economía desecha», cuestionó.

En ese marco, indicó que «el 40% de la economía del país se genera en AMBA, y el 50% del consumo está en ahí», por lo que «parar AMBA no es poca cosa a los efectos de la economía nacional».

«Puede que Mendoza o varias ciudades tengan un poco más de actividad, pero no generan el producto que generarían en un movimiento normal del AMBA», manifestó.

Respecto de la oposición, Cornejo afirmó que se trata de «una oposición responsable, que no está tirando piedras, que no toma la calle, que no alienta al conflicto, que no enciende la barricada, que no le echa kerosene al fuego que ya hay».

«El Gobierno lo trae a (el ex presidente Mauricio) Macri todo el tiempo. Cuando venga la post pandemia también van a traerlo a Macri, cuando en realidad los que apagaron la economía fueron ellos», disparó.

En sintonía, opinó que el oficialismo habla del ex presidente porque busca «beneficiarse, encontrar un enemigo, cuando el enemigo en primer lugar es la situación excepcional del virus».