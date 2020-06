El diputado nacional Omar De Marchi, principal dirigente del macrismo en Mendoza, lanzó una advertencia al presidente de la Nación Alberto Fernández por la obra Portezuelo del Viento. «Señor presidente, con Mendoza no se juega», dijo, y le pidió que «no se preste a participar de reuniones raras en comités como Coirco».

Sr. Presidente @alferdez con Mendoza no se juega. Ni un paso atrás con #PortezueloDelViento. No nos subestime, los mendocinos no toleraremos tantas provocaciones. pic.twitter.com/a5McTg8Aug — Omar De Marchi (@omardemarchi) June 6, 2020

De Marchi pronunció estas palabras en un video que subió a su cuenta de la red social Twitter. «No hay nada que discutir», de la obra. «No se preste a chicanas políticas», le aconsejó De Marchi a Alberto.

El dirigente macrista salió a pedirle al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que no se siente a negociar con el Gobierno nacional por la continuidad de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

Para el legislador, el Gobierno quiere volver a «fojas cero» el proyecto para perjudicar a esa provincia gobernada por el radicalismo.

«Señor presidente, con la obra Portezuelo del Viento no. Es una obra que está en pleno proceso de licitación y ya no hay más nada para discutir. La provincia de Mendoza no está recibiendo ningún regalo, esto fue un acuerdo que se hizo en el 2006», dijo De Marchi.

Recordó que Alberto Fernández fue quien firmó en 2007 el decreto que contuvo ese acuerdo, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner.

Le recomendó al gobernador mendocino Rodolfo Suárez que «no se preste a participar de reuniones raras, en comités, en la Coirco, en la no Coirco, porque eso es lo que pretenden, volver a fojas cero todo para volver a discutir; no hay nada más que discutir, esta obra tiene que avanzar». Y le exigió que no se siente en la mesa convocada por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro para el próximo 26 de junio.

El viernes último, el presidente dijo en su visita a La Pampa que no quiere “financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias». Un día antes, De Pedro revocó una resolución del macrismo que había anulado el pedido del laudo presidencial pedido por nuestra provincia y convocó a los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza a una reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) el próximo 26 de junio. Ese día se podría aprobar la realización de un estudio de impacto ambiental integral de la cuenca antes de avanzarse con la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.