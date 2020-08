El diputado Leopoldo Moreau deslizó que el ex presidente de la UCR pampeana, Mauro Pildain fue uno de los artífices de las causas que -en el seno de la AFI- le armaron al diputado Espartaco Marín y al senador Juan Carlos Marino. «Tenía un objetivo claro: favorecer la candidatura de Carlos Mac Allister», acusó el legislador del Frente de Todos.

En diálogo con Radio Noticias, el titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se refirió al espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y que tuvo sus ramificaciones en la provincia de La Pampa. «Se utilizaron diversas herramientas y, como toda mafia, siempre se buscó la necesidad de pasar lo ilegal a lo legal», precisó.

Según planteó el legislador, una de las herramientas de espionaje que utilizó el Gobierno de Cambiemos fue la implementación de las «precausas», en el seno de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a las cuales calificó: «Son causas secretas, hechas en la clandestinidad».

«¿Cómo funciona este sistema? La AFI te iniciaba una ‘precausa’, diciendo que hay que averiguar si una persona es narcotraficante o terrorista y le llevan esto a un juez, que ellos eligen, no se sortea. Entonces, el magistrado les autoriza la toma telefónica, de imágenes, el seguimiento. Entonces, la precausa se desarrolla sin que a vos nunca te notifiquen», explicó Moreau.

A diferencia de una causa judicial, precisó, «no se te notifica de la existencia de esta investigación, tampoco participa un abogado defensor ni un fiscal, no tiene estado público». Y cuestionó: «Es como la época de la inquisición».

Aplicación.

El diputado remarcó que la aplicación de este sistema de «investigaciones clandestinas» fue ampliamente utilizado por la AFI macrista y uno de los principales blancos fue la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. «El objetivo era destruirla», indicó.

«Una de estas ‘precausas’ fue cuando termina el gobierno de Cristina, a los pocos días, la AFI abre una investigación secreta porque dicen que (Oscar) Parrilli, el ex director de la entidad, se había llevado una computadora del organismo. Llevaron esto a su juez favorito, quien le autorizó las escuchas telefónicas. Esto dio origen a las conversaciones que tuvo Parrilli con Cristina, donde lo insulta», recordó el legislador.

«¿Por qué hicieron eso? Porque en realidad querían escuchar conversaciones de la expresidenta, pero como era un escándalo hacer eso, tomaron el teléfono de Parrilli durante 6, 7 meses, porque él trabajaba con ella en el Instituto Patria», explicó.

Para mantener las escuchas, amplió Moreau, una vez que se archivó esta primera investigación, se abrió otra. «Ninguna de las dos investigaciones derivó en algo, así que se archivaron, o sea eran cuento», subrayó.

¿Y Nisman?

En total, detalló Moreau, hay de momento unas 40 «precausas» que han sido notificadas a la Comisión por parte de la AFI. Una de ellas, orientadas a la causa del fallecido fiscal Alberto Nisman, donde «querían inventar a toda costa que Nisman había sido asesinado y entonces había que inventar un asesino».

«Por eso en la AFI abren una investigación clandestina sobre una chica, que era una de las modelos que viajaba con el fiscal», remarcó el diputado. Y continuó: «Entonces, se presentaron ante un juez para pedir investigar a esta modelo porque, según una denuncia anónima, era parte de una célula del ISIS».

«¿Y por qué lo hicieron? Esto que se inició un 5 de agosto, fue un mes antes que ella se tuviera que presentar a declarar en la causa Nisman, por segunda vez, donde los nueve jueces iban por la hipótesis del asesinato. Así que quisieron extorsionarla para encausar su declaración», amplió.

Y concluyó: «Pero esto no prosperó porque el juez que tomó la ‘precausa’ se dio cuenta de que era todo una fantasía y ordenó el corte de la investigación. Esta es una de las formas que tenía la AFI para hacer este descomunal sistema de espionaje estatal que no tiene precedente en la historia democrática argentina».

Pildain, ¿el artífice?

El diputado afirmó que este «sistema de espionaje ilegal y de persecución política» no solo se centró en Buenos Aires, sino que tuvo sus ramificaciones en todo el país, donde La Pampa no quedó exenta. «Allí hubo varios casos», sostuvo Moreau, quien -sin nombrarlo- acusó al dirigente radical Mauro Pildain como uno de los agentes que operó en nuestra provincia.

«En La Pampa hubieron varios casos de esto, uno cayó sobre los hombros de Espartaco Marín y otro sobre el senador Juan Carlos Marino. Todo eso fue armado en la AFI, en el departamento de Jurídicas, por un pampeano que fue a trabajar a este organismo, que no es Alan Ruiz, y que trabajaba tan bien que llegó al grupo de (Daniel) Angelici», reveló el legislador.

-¿Usted habla del periodista de La Nación?

-No, fue presidente de la Unión Cívica Radical de La Pampa.

-¿El que tenía un teléfono encriptado?

-Exactamente, él fue llevado a la AFI por el director de Jurídicas, que estuvo en el centro de todas estas porquerías, y que de ahí sale la operación contra Marino.

Guiones y arrepentidos.

El armado de las «precausas» para «embarrar la cancha» y la «imagen» de figuras políticas y sindicales opositoras -en ese momento- al Gobierno de Cambiemos no fue el único mecanismo que se utilizó. «Otra herramienta era iniciar causas a través de testigos guionados para perjudicar a determinada persona, o por ejemplo los ‘falsos arrepentidos’, a los que después le instalaban empresas, le daban cobertura, les cambiaban la personalidad y los metían en un programa de protección de testigos y les pagaban», detalló en ese sentido.

En referencia al caso de las «Fotocopias de los Cuadernos de Centeno», Moreau aseguró que «fue todo un armado que duró meses» y que fue ideado por «el juez (Claudio) Bonadío, el fiscal (Carlos) Stornelli y (Diego) Cabot, con cosas ridículas, todo digno de una novela. Pero lo interesante es por qué hicieron esto: por una sencilla y elemental razón, la de engañar a los argentinos».

«Primero, porque lo venían haciendo antes de llegar al Gobierno a través de Clarín, del apoyo de los fondos buitres, donde inventaron el asesinato de Nisman. Algo que les dio resultado porque Cambiemos llegó al poder engañando a los argentinos», acusó.

Y amplió: «Como les sirvió, siguieron haciendo lo mismo con el agravante de que ahora tenían en su poder los mecanismos del Estado, donde se montó una estructura de inteligencia. Esto lo hicieron para que el Gobierno de Macri no tuviera que enfrentar una oposición que revelara todo esto».

Es así que, denunció el diputado, el Gobierno de Cambiemos montó su gestión a través de estos mecanismos de apriete y persecución. «Con esto, dijeron ‘vamos a tener adormecida a toda la oposición’ y mientras qué hacían: fugaron dinero, Macri se quería sacar de encima la deuda del Correo, hicieron el negociado del peaje, de los parques eólicos, y las empresas de servicios públicos en manos de sus amigos cobraron tarifas dolarizadas» .

«Y así gobernaron durante cuatro años, pensando que con eso iban a quedarse 20 años. El problema fue que perdieron las elecciones y qué pasó, cuando uno actúa con impunidad deja los dedos marcados por todos lados. Y es esto lo que ahora estamos viendo y que en La Pampa tenía un objetivo claro: querían favorecer a Mac Allister», cerró el legislador.

Fuente:La Arena