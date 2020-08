En una de las marchas en ese momento oficialistas, Macri le agradecía a todos los que participaron de las denominadas manifestaciones del «Sí, se puede» y se comparaba con el General José de San Martín. El entonces presidente confiaba en dar vuelta el resultado pero la realidad lo chocaría de frente. En un mensaje a través de las redes sociales, Macri señalaba: «Nuestros héroes y heroínas, en cualquier momento de la historia, fueron personas que, llenas de incertidumbre, avanzaron diciéndose a sí mismas “Sí, se puede'». El entonces presidente se preguntaba: «¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la Cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? o ¿Sí, sí se puede?».

«Cada vez serán más. Es muy conmovedor. Quiero darles las gracias a todos ellos, y también agradecer a los que no fueron pero que tienen en sus corazones la misma convicción. De alguna manera estamos todos conectados por las mismas emociones que nos llevan hacia adelante», manifestaba Macri en el texto titulado «El poder del sí». En este sentido, el entonces mandatario nacional destacaba que esa frase de confianza es la que se dicen «las personas convalecientes durante una rehabilitación» o «cualquier chico que juega a la pelota contra la pared soñando con jugar alguna vez la final de la Champions League)».

«Si el mundo se dividiera en dos equipos, uno el Sí se puede y el otro el No, no se puede ; millones de argentinos y yo estaríamos del lado del Sí . Porque lo contrario es un mundo sombrío y amargo, donde triunfaría la resignación. Y ahí no hay vida, ni esperanza, ni futuro. Sí. Se puede. Sí, podemos. (La vamos a dar vuelta)», cerraba Macri.

Presidente: nuestros héroes, con San Martín a la cabeza, lucharon por librar a nuestra Patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía. Usted solo supo entregar al país al FMI y a acreedores externos. Se podía hacer otra cosa. Nada heroico hizo usted. https://t.co/Pmv0UD20an — Alberto Fernández (@alferdez) October 6, 2019

La desubicada comparación de Macri con San Martín tuvo respuestas inmediatas. Una de ellas la de su entonces rival electoral y hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente peronista compartió la declaración de Mauricio Macri y enfatizaba: «Presidente: nuestros héroes, con San Martín a la cabeza, lucharon por librar a nuestra Patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía».