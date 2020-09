Paola Lucero, enfermera de Terapia Intensiva que participó de la reunión con Alberto Fernández, contó en El Destape Radio que el Presidente les pidió que hablen en público para que las personas las escuche y contó que solo una persona logró sobrevivir tras necesitar asistencia de respiración mecánica. La trabajadora afirmó que están al borde del colapso y sostuvo que las camas que dejan los pacientes que fallecen son inmediatamente ocupadas por otros enfermos.

«Hace unos días con compañeros hacíamos un balance de Covid positivo y llegábamos a la conclusión de que solamente una paciente salió sin requerir asistencia mecánica. El resto de los pacientes se nos murieron y se mueren solos porque no podes acompañarlos y hay que reducir la exposición con el paciente», sostuvo la enfermera en una entrevista con Habrá Consecuencias.

La trabajadora de la Clínica Los Virreyes contó que en su sector hay 20 camas de cuidados intensivos para contagiados de coronavirus y que hay 20 camas más en los demás pisos que están destinadas a los contagiados que no necesitan respiradores mecánicos. «No tenemos nunca una cama vacía. Paciente que fallece es reemplazado por un nuevo paciente», sostuvo.

La enfermera sostuvo que son pocos los trabajadores que no se contagiaron aún. Acerca del encuentro que mantuvo con Alberto Fernández, la trabajadora contó que la carta de la Sociedad de Terapia Intensiva «le cayó al presidente como un balde de agua helada» y sostuvo que le «hizo un clic desde el lado humano». Y destacó: «El Presidente nos pidió que hablemos, que la gente nos escuche».

«Cada vez somos menos personal. Hay muchos compañeros que se contagiaron», señaló Lucero. Y pidió: «Necesitamos que nos escuchen a los que día a día lidiamos con la muerte». Por otra parte, alertó: «si se agota el personal de terapia intensiva no se va a poder atender. Y se está agotando». En esa línea destacó que «cada vez somos menos intensivistas».

«Entiendo que la sociedad está cansada. Yo entiendo. Nosotros también estamos cansados», agregó la enfermera terapista. Y señaló que «una vez que el paciente ingresó no vuelven a ver a sus familiares. Y la mayoría no salen, se mueren solos», agregó. Y destacó que «no está implementado el acompañamiento de un familiar» y que «hay pacientes conscientes de lo que les puede pasar y de que no van a volver a ver a sus familias».

La enfermera contó que desde el inicio de la pandemia no puede ver a sus hijos, porque teme contagiarlos. Trabaja 10 horas al día y cobra solo 40.000 pesos. «Sus abuelos son pacientes de epoc y diabéticos, ¿quién me quita la responsabilidad por una muerte?», preguntó.