Un estremecedor relato de un médico jujeño expuso la grave situación que atraviesan los hospitales de la provincia frente al avance del coronavirus. No sólo faltan camas, sino que también hubo un caída en la cantidad de profesionales que combaten el virus.

Así lo develó Sergio Barrera Ruiz, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) en Jujuy. De acuerdo con el relato, la capacidad de los médicos para atender a los pacientes está excedida y varios ya fueron víctimas de la enfermedad.

“Hace dos semanas en el interior, llámese Libertador que está totalmente colapsado, o en Perico y ya ahora en la capital. El problema no es solo por las camas, quizá quede alguna cama disponible; el problema es la cantidad de colegas que están contagiados. Yo por ejemplo cumplo mi noveno día de enfermedad. De 1.300 colegas quedamos 800 en pie», relató Barrera Ruíz en su mensaje

Al tiempo que agregó: «En los intensivistas hay también una alta tasa de contagios. En el sistema público, por ejemplo, sólo hay en este momento 40 intensivistas trabajando para toda una provincia”.

Las declaraciones de Barrera Ruíz fueron realizadas al Canal Doce de Córdoba, donde también afirmó que el sistema sanitario de la provincia se encuentra colapsado y reveló que los médicos deben decidir que vidas priorizar en medio de la pandemia para el uso de los respiradores. “La situación ya no está al borde del colapso sino que ha colapsado. No sólo en camas de terapia sino en camas de cuidados intermedios. En algunas localidades ya no hay lugar para nadie más”, denunció.

El médico sostuvo que «cayeron al abismo» por la cantidad de contagios. “Tenemos una alto nivel de contagio. Llegamos al punto en que no queríamos estar, que es el punto de comenzar a aplicar los códigos de bioética para decidir cuál paciente tiene más chance y por lo tanto darle un respirador y cuál no tiene chance de sobrevida por su condición crítica y no ir a un respirador”, lamentó.

El secretario adjunto de AMRA señaló además que al comienzo de la pandemia se contagió un 30% de la plantilla médica, pero la cantidad aumentó y varios enferemeros y doctores murieron, en tanto que «muchos todavía siguen con respirador».

Asimismo, contó que en el hospital que trabajo no tienen «las condiciones para contener a estos pacientes» y eso provoca un «peregrinaje que hace no sólo el paciente sino los médicos en tratar de hablar y conseguir a un amigo en algún hospital de cabecera que te diga ‘mirá, no tengo una unidad pero probablemente en cuatro o cinco horas me desocupe un respirador y ahí ya hay un lugar para tu paciente’».

“(San Salvador de) Jujuy es una ciudad que sólo tiene 100 camas de terapia intensiva y estamos en plena curva de ascenso de contagios. Cada día tenemos un nuevo récord de contagios. No hemos llegado al techo de nada. Cada vez serán más los pacientes que requieran una unidad de cuidados críticos. No estamos al borde del abismo, caímos al abismo. Y no tenemos con qué defendernos ya”, concluyó.