Pandemia mediante, Julián Álvarez afianza cada día su lugar en el River de Marcelo Gallardo con sendos goles en los partidos de la revivida Copa Libertadores. Pero el delantero de Calchín, en Córdoba, no se olvidó de quienes lo ayudaron a llegar a este punto: de hecho le regaló a su primer DT una camioneta para que pueda hacer repartos y seguir trabajando a pesar del aislamiento social.

Álvarez, de 20 años, compró un utilitario 0 km. para Rafael Varas, su DT de la infancia, y se lo hizo llegar a través de su propio padre, que es amigo del beneficidado. «Julián hizo realidad lo que uno estaba buscando para repartir la mercadería, es un gesto impresionante», comentó el hombre en el programa «El show del Lagarto», por El Doce de Córdoba.

«El sábado a la tarde me llega un mensaje del papá: ‘Cuando puedas llegate a mi casa’. Al ratito me vuelve a llamar y me dice ‘esperame en tu casa’. Lo esperaba con unos mates y cuando llegó tocaba bocina, me dijo ‘éste es el regalo de Julián para que sigas trabajando», relató Varas.

Hasta este momento Varas hacía sus repartos con un auto «que era chico» para sus necesidades, pero gracias al delantero de River podrá seguir trabajando con mejores condiciones de seguridad frente a la pandemia de coronavirus.