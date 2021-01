El Primer mandatario defendió en un medio televisivo de alcance nacional la restricción horaria de circulación y aseveró que “el decreto es necesario porque muchos gobernadores necesitan la decisión nacional para tomar decisiones dentro de su propia jurisdicción”.

“Es un ordenador y fija una posición política de por donde pasa la mayor causa de los contagios en la República Argentina”, señalo en el canal América 24.

Ziliotto indicó que el horario “de la restricción de la circulación siempre queda a criterio de cada autoridad jurisdiccional. A partir del decreto, cada una de las jurisdicciones adapta medidas y horarios en virtud de la realidad. No es lo mismo la actividad turística en la costa atlántica, en tierra del fuego o en la montaña”, ejemplificó.

Incluso dijo que “en la reunión de los gobernadores con el Presidente, más de uno planteó que la realidad es distinta incluso de cara al interior de cada provincia. Una amplia mayoría sabe que es necesario restringir la circulación, que es ni más ni menos que lo que se está haciendo en la mayoría de los lugares del mundo”.

Encuentros

Sergio Ziliotto dijo al periodista Antonio Laje, que “en la provincia de La Pampa desde el lunes pasado está restringida la circulación, con la sola excepción de lo que se considera personal esencial”

“Y la tomamos porque tiene que ver con los encuentros sociales, de forma clandestina muchos de ellos y en muchas casas particulares, que son ámbitos privados donde no puede entrar la mano del estado y tampoco la responsabilidad de un empresario”, justificó.

“En La Pampa los eventos están autorizados, lo que no está autorizados son las fiestas que no tienen responsables y que no son posibles de fiscalizar. La decisión que se toma es la que se ha tomado en la mayoría de los países del mundo, siempre se nos pidió afectar lo mínimo las actividades económicas, y estas medidas tienden a eso”, argumentó.

Ziliotto dijo que “hay que achicar aglomeración y circulación de personas, que es el combo perfecto del contagio. Para no afectar a la actividad económica, eso lo podemos hacer a la madrugada”.

Descontrol

El Gobernador pampeano defendió las políticas sanitarias durante la pandemia y señaló que la situación “no se descontroló por las medidas del gobierno, no hubo una toma de decisión que significara blanco y al otro día negro, hubo una actividad social mucho más importante, si vos ves como aumentaron los contagios, aparecieron a partir de cuando comienzan los encuentros sociales, las despedidas del año, navidad y año nuevo”.

“Sabemos que los primeros 15 días de enero vamos a tener ese efecto, y si bien el sistema de salud de La Pampa no está colapsado, si está estresado el personal de salud. Tenemos que ser previsores”, resaltó.

Sergio Ziliotto no dudó en la causa de la multiplicación de nuevos casos: “la extensión de la noche significa mayor relajación, mayor consumo de alcohol, desaparición de la observancia de los protocolos, descontrol y contagio, es casi lineal, lamentablemente”.

Cuando el periodista Antonio Laje le quiso pedir resultados inmediatos, Ziliotto indicó que “nosotros tomamos las medidas hace tres días, no se hace magia con esto Antonio, son procesos y lo que nosotros vemos es que el efecto de relajamiento de la época del año lo vamos a vivir los próximos 15 días. Ojalá pudiéramos tomar medidas que al otro día surten efecto”.

“No hay una solución única, la mayor solución, la primera es la vacuna, estamos en un proceso que es histórico y en el ranking mundial, estamos entre los países que más vacunó en proporción a su población. Primero responsabilidad social, después control del estado”, finalizó.

Fuente: El Diario de La Pampa