«Les manifesté qué si había algún accionar irregular por parte de la policía, podían hacer la denuncia pertinente, pero no tengo registro de alguna persona que haya sido lastimada producto de la escopeta. Si hubo una persona qué durante la huida en su moto, se cayó y se raspó el rostro. La moto fue secuestrada no sólo por la cuestión policial, sino porque no tiene ninguna luz», indicó ayer Pereyra.

El domingo cerca de las 5, personal uniformado irrumpió en una fiesta ilegal que se llevaba a cabo en un camino vecinal ubicada a siete kilómetros al este del ejido urbano de Trenel. En el lugar había aproximadamente 200 personas, en la mayoría de los casos jóvenes y adolescentes. La policía labró 46 infracciones por violación al artículo 205 del Código Penal, y secuestró cuatro motos, cuatro camionetas y siete automóviles.

Sin embargo, los padres de algunos de los asistentes se quejaron por el proceder policial, y en las redes sociales, muchos aseguraron que los jóvenes fueron golpeados, maltratados, e incluso amedrentados con disparos de posta de goma, cerca de sus cuerpos.

Estas quejas la trasladaron al jefe policial el domingo a la tarde, en una masiva manifestación que se llevó a cabo frente a la comisaría. Horas más tarde, algunos padres participaron de la reunión del Comité de Crisis que encabezó el intendente Horacio Lorenzo. Los acontecimientos recientes, fueron el principal tema de discusión.

Encuentro social.

«El procedimiento fue por la disuasión de una reunión social no permitida. Se detectó a las 5, en un camino vecinal a 7 kilómetros al este del casco urbano, en dirección hacia Pico. Constatamos la presencia de entre 150 y 200 personas que estaban bailando, escuchando música y tomando bebidas. Al ver nuestra presencia muchos comenzaron a huir, a correr desaforadamente. En ese momento, personal de Arata, cubrió en la ruta; y el personal de General Pico, me acompañó en el centro de la reunión», le dijo a LA ARENA.

El jefe policial marcó que la policía realizó disparos disuasivos con posta de goma, cuando algunos jóvenes que circulaban en moto, «trataron de embestirlos».

«Realizaron disparos disuasivos con posta de goma hacia el piso, pero se dieron a la fuga y tampoco fueron identificados. Se inició una investigación porque hubo un descontento por el uso de la escopeta por parte de personas que habían participado. Ayer (por el domingo) a la tarde se agolpó un grupo frente a la comisaría, para reclamar por un accionar indebido de parte del personal policial», señaló.

«Luego tuvimos una reunión con algunos de los padres y con el Comité de Emergencia. Ellos van a elevar una nota pidiendo una extensión del horario que no está permitido y que va en contra del decreto del Gobierno, porque es de público conocimiento que no se pueden realizar reuniones sociales y familiares en el ámbito privado», agregó.

«Esto es un problema de concientización»

El intendente trenelense, Horacio Lorenzo, marcó que la mayor parte de la reunión del Comité de Crisis, se abordó sobre lo sucedido en la fiesta desarticulada por la policía.

Explicó que Trenel no es ajeno a esta problemática que también afrontan otros pueblos y localidades, y que un grupo de padres, para evitar este tipo de inconvenientes, solicitó «hacerlas en un lugar determinado con protocolos». Sin embargo, el Gobierno de La Pampa ayer extendió la prohibición de los encuentros sociales y sumó nuevas restricciones.

«Piden una extensión del horario, y es un pedido que nos hacen los padres y que vamos a elevar al Gobierno como comité de crisis. Piden que se amplíe el horario para evitar las fiestas clandestinas. Esto es un problema de concientización, de cuidarse y de ser solidarios con el otro. Es difícil porque la gente no entiende y creen que a ellos no les va a pasar nada. Si bien están tomadas las medidas y tienen que ser para todos, no es lógico que puedan perjudicar a las demás personas», señaló.

Fuente:La Arena