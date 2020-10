El jefe de la Comisaría Departamental de Eduardo Castex, comisario David Bazán, consideró que actualmente «se están haciendo muy mal las cosas» porque no se restan los protocolos sanitarios y el aislamiento social establecidos para evitar la propagación del Covid-19. «Personalmente no estoy notando el compromiso social», se lamentó el entrevistado.

Bazán consideró que más allá del cansancio que pueden generar las medidas sanitarias establecidas para limitar el contagio de Coronavirus, en estos momentos «todos tenemos que aportar un granito de arena porque esto continuará en el tiempo con limitaciones en muchas cuestiones».

«En mi caso, en ocho meses solamente vi una vez a mi mamá, y a mi también me genera dolor», planteó Bazán.

«Hemos tenido intervención por fiestas clandestinas con la participación de menores y jóvenes, donde hay alcohol y se reúnen en horarios no permitidos, pero también diariamente la gente sale a caminar o va a la plaza y falta la responsabilidad social, porque hoy no estoy notando compromiso de la sociedad», se quejó ayer el comisario David Bazán.

El entrevistado ejemplificó que el último fin de semana largo observó a vecinos que concurrieron a la Feria con Vos, que organizó la Municipalidad de Eduardo Castex, en la Plaza General San Martín que asistieron sin barbijos y no respetaban el distanciamiento social.

«El personal (policial) tuvo que aconsejar, solicitar y explicar la importancia de usar barbijo y respetar el distanciamiento social, porque no quieren entender que el barbijo nos va a salvar de un contagio o de que contagiamos a otro vecinos», dijo Bazán.

Suerte

En Eduardo Castex durante más de 200 días no se registraron casos de Covid-19, lo cual causa «satisfacción» para las autoridades policiales, sanitarias y municipales. «El día que nos toquen (casos positivos) no hay que salir a dramatizar, perseguir o acusar porque venimos haciendo las cosas mal», advirtió Bazán.

«No se han registrado casos porque tenemos suerte o es el destino, porque equivocadamente nos creemos que somos inmunes», planteó -acertadamente- el entrevistado. «Si se registran casos -advirtió Bazán- afectará el movimiento diario y económico de la localidad, porque perjudicará al trabajador, al comercio, al sistema de salud, a los empleados municipales, y ni hablar si eso acarrea que alguien salga perjudicado en su salud».

-Bazán, ¿Desde que comenzó la pandemia este es el momento de menor responsabilidad social?

-Se puede decir que si. Si me remito a los números, el fin de semana notificamos a 35 personas entre la 1.00 y las 7.00, cuando todos deberían estar en sus casas. Espero que todos reflexionemos. Hay mucha gente que hace las cosas bien, porque usa barbijo, respeta el distanciamiento social, se queda en su casa. Pero observamos que los jóvenes, en el marco de entre 15 y 25 años, no están haciendo las cosas bien. Ahí quizás las familias deberían hacer un aporte, porque desde el Estado hacemos lo imposible para realizar los controles y mantener el orden social, pero no tenemos una respuesta positiva desde algunos sectores.

Más de 130 aislados

Desde el Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex ayer advirtieron que aumentó la cantidad de personas aisladas y se duplicó la realización de muestras de hisopados.

«Durante esta semana se realizaron 16 hisopados alcanzando un total de 106 muestras desde el comienzo de la pandemia», destaca el informe. La última pasada -hasta el sábado pasado- se realizaron solamente 7 testeos, y desde el martes hasta ayer se alcanzó está cifra.

También, el informe del centro sanitario castense destacó que en las últimas horas «se duplicó la cantidad de aislados en domicilios particulares». Actualmente, hay 132 vecinos aislados en sus domicilios, mientras que en las plazas hoteleras se alojan 19 personas.

La gacetilla de prensa recordó a los vecinos castenses que «ante cualquier consulta, cuando tengan síntomas o hayan sido contacto estrecho de pacientes positivos» se deberán comunicar con los teléfonos del Hospital local. Y recordó que se debe realizar la Trazabilidad Social y concurrir solamente al Hospital «en caso de ser necesario y siempre la menor cantidad de personas posibles».

Fuente: La Arena