René Vallejos, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Afines de General Pico señaló en el aire de Radio 5 algunas consideraciones que atienden desde el sector mientras buscan la solución para quienes no pueden trabajar.

«Tenemos mas de 600 comercios que no pueden abrir sus puertas», indicó. «Pretendemos que se pueda hacer de lunes a sábados, pero abriendo, a puertas abiertas», agregó.

Vallejos expresó que «algunos hace 35 días que tienen el local cerrado y muchos de ellos tienen empleados. Encima los créditos no aparecen, ahí hay un cortocircuito que no sabemos si es el banco o que». «Es cierto que muchas veces las carpetas de los comerciantes no son brillantes pero en esta situación los bancos deberían tener alguna consideración», agregó.

El vicepresidente de la CCyA además que «por mas que abramos las puertas no nos olvidemos que la gente no tiene un peso entonces sabemos que no va a haber amontonamientos».

A modo informativo señaló que la semana pasada le presentaron a la Intendenta Fernanda Alonso una idea de que los dejen abrir de lunes a viernes a puertas cerradas y con cadetería. «Hoy, después del DNU del Presidente donde habla de conglomerados de menos de 500.000 habitantes nosotros creemos que deberían dejar al sector comercial desarrollar su producto y vender, somos una industria importante en la ciudad y hay muchos empleados», destacó.

«Tenemos gente que no está pudiendo pagar los sueldos, pagó el mes pasado pero este mes no. La cadena está cortada, es un inconveniente muy serio», insistió.

Hablando en detalle de la propuesta, explicó que piden atender de a una persona, todos usando el barbijo y con las medidas de prevención y limpieza conocidas.

Consultado Vallejos sobre la respuesta, expresó que hoy deberían tener una reunión con Fernanda Alonso. «Si el reclamo nuestro no es tomado en cuenta haremos reclamos. El comerciante que hoy la está padeciendo va a despedir gente o cerra directamente», aseveró.

«Queremos que el comercio pueda empezar a reactivarse muy de a poco, si quieren que pongan menos horario pero que nos dejen abrir todos los días», aseguró.

Al ser consultado del peligro de quiebra o empleados en la calle, Vallejos indicó que esa posibilidad «se cae de maduro. Hay comercios que con 8 o 10 empleados tienen un costo de unos 500 mil pesos, y hoy muchos deben afrontarlo con una caja de cero pesos», sentenció.

«Yo creo que el Gobernador de la provincia debería tener en cuenta que los comerciantes de su provincia están ahogándose, y están a punto de hundirse y no van a pagar sueldos, no van a pagar gas, teléfono… y somos muchos. En General Pico son mas de 600 comercios», señaló.