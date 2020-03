Con respecto a los 300 varados en Perú, es un problema porque el aeropuerto de Lima está militarizado, “después de muchas quejas nuestras LATAM empezó a moverse. LATAM tiene a mucha gente clavada en el Cusco, unos doscientos y pico de pasajeros. Los vamos a ir a buscar con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Ellos están preparados y lo hacen con gusto porque es su laburo”, remarcó Solá. Ante el descargo que realizó LATAM sobre el hecho de que Perú les cerró el aire, el Canciller fue contundente: “Podrían haber entrado antes y no lo hicieron”.

Por otro lado con respecto a los 300 argentinos que están en México, y ante el cierre del aeropuerto de Panamá, aseguró que “si Copa Airlines mantiene sus vuelos les vamos a dar entrada”, señaló en alusión a las negociaciones que aún siguen en pie con esa aerolínea.

Otro tema que mantiene preocupado al Gobierno es lo que sucede con Estados Unidos ya que aún no prosperaron las gestiones entabladas con American Airlines o Delta.

“Arguello (Embajador argentino en EEUU) está preocupado por la cantidad de argentinos que hay en Nueva York y Miami porque American no emitió cancelaciones hasta ahora. No es fácil y no lo conseguimos hasta ahora. Son muy duras las respuestas tanto de American como de Delta”, concluyó Solá.

Por último hizo hincapié en que el Gobierno busca garantizar que “no se agolpe gente en Ezeiza y no se pueda cumplir con el operativo sanitario, que hasta ahora se viene cumpliendo muy bien” y añadió que “la prioridad de la repatriación es traer a los que tenían fecha de regreso para antes de la entrada en vigencia de la curentena total decretada por el Presidente.