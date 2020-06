Mario Rodolfo Díaz, el trabajador de Transporte Pampa que estuvo en contacto con un caso de coronavirus en Buenos Aires, dijo que él mismo avisó a Salud apenas se enteró. Se quejó de las condiciones del aislamiento.

El camionero pampeano que se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus en Buenos Aires negó haberse reunido con compañeros y familiares sabiendo de la situación.

En una entrevista que dio a la radio LU 100, dijo que apenas le comunicaron sobre la posibilidad de un contagio dio aviso a Salud Pública a través de una cuñada y se puso a disposición del dispositivo epidemiológico.

Mario Rodolfo Díaz contó que hace 8 años que trabaja para Transporte Pampa. Se mostró enojado por la repercusión de su caso en las redes sociales y negó haber cometido cualquier falta a las recomendaciones y protocolos.

«No tengo nada que ocultarle a nadie. He visto las pavadas que están diciendo. Le pido a la gente que se cerciore de lo que pasa para hablar», dijo desde el hotel donde está aislado.

Díaz reiteró que no tiene ningún síntoma y se quejó de que no le dejan ni abrir la ventana de su habitación ni fumar. «Estoy encerrado, solo, mal aníimicamente porque estoy aislado de todo el mundo», dijo. También aseguró que no tuvo ninguna notificación judicial.

«Tuve contacto con una persona sin saber que estaba contagiada. Este muchacho se retiro del trabajo el jueves a las 12 del mediodía e ingresó a las 20.55 al hospital, al otro día le dieron el diagnostico positivo. ¿Como puedo yo saber que estaba contagiado?», advirtió.

Detalló que llegó desde Villa Soldati a Santa Rosa alrededor de las 3 de la madrugada del viernes.

«Estuve con este muchacho hasta el mediodía del jueves sin saber. Cuando llegué a Santa Rosa, descargué el camión y con mis compañeros comimos un cacho de carne arriba del pan… Dicen que tuvimos una cena o un asado, pero no fue una joda ni nada. Compramos un cacho de carne y lo hicimos en la parrilla, como si nos tomáramos un café. Comimos porque era el mediodía y teníamos que comer. No nos fuimos a ningún lado», explicó.

El sábado, siempre según su versión, fue a un campo a cargar cereal. «Cerca del mediodía me avisan que al muchacho de Buenos Aires le había dado positivo. Llamé a una nuera mía que es enfermera para que avise a Salud y cuando llego a Santa Rosa me estaba esperando una ambulancia. El aviso lo di yo», agregó.

«Pedí que me hagan urgente el hisopado y también a mi señora porque tiene problemas de salud, no se puede ni resfriar», señaló. Como no tiene síntomas, el hisopado no se lo hicieron. Pero también dijo que su esposa no está aislada aunque afirmó que estuvo con ella entre las 20 del viernes y las 6 de la mañana del sábado.

Además, hay otras 13 personas aisladas por haber estado con él: son todos integrantes de Transporte Pampa, entre compañeros de trabajo y directivos de la firma.

Fuente: El Diario