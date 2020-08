En diálogo con La Once Diez, la actriz y cantante Ángela Torres confesó el difícil momento que le tocó atravesar cuando fue compañera de Juan Darthes en Simona. Esta novela, emitida años atrás en Canal 13, la tuvo en el papel de hija del actor que fue denunciado por Calu Rivero. En el año 2012 y con ambos en el elenco de Dulce Amor, Rivero afirmó que su compañero se propasaba con ella en las escenas de besos y sexo que debían grabar grabar juntos. Como éste no cambió su actitud, ella debió renunciar a la tira.

En cuanto a eso, Torres reveló lo difícil que fue trabajar junto a esta persona que, en el año 2018, fue denunciado por Thelma Fardín por abuso sexual cuando ella era menor y actuaba en Patito Feo. El actor optó por la negación y el silencio, y luego decidió marcharse del país para pasar sus días en Brasil (país natal del actor) junto a su esposa y sus dos hijos.

«Yo tenía en la cabeza un montón de cosas que pensaba con las que no estaba para nada de acuerdo con él. A veces me daba hasta impresión tener que compartir escenas en las que yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuera un padre, y en la intimidad, y en lo personal, yo sentía que era todo un horror. No me gustaba tener que compartir ese espacio”, aseguró Ángela, quien protagonizó la tira siendo la mismísima Simona. A su vez, ella tenía un lazo paternal con Diego Guerrico, personificado por el mencionado Darthes.

Por este motivo, Ángela Torres enfatizó en la complejidad para llevar adelante una tira en medio de las acusaciones contra su compañero. De hecho, reconoció que fue aún más duro por creer en la verdad de Rivero: “Siempre estuve a favor de ella y eso se sabía en las grabaciones. Fue bastante incómodo. Él daba por hecho que todos creíamos en él y confiábamos en él, y la verdad que no era así, para nada. En esa época él estaba destruido. Yo me acuerdo que lo miraba y ese hombre no la estaba pasando bien. Se le notaba”.

La defensa de Darthes tras ser denunciado por Thelma Fardín

«Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de mi habitación. ‘¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Soy un tipo grande‘, le dije. Mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?», enfatizó el actor, en el año 2018 y en diálogo con Mauro Viale en A24.

A su vez, continuó: «Volvimos en el avión (NdeR: el elenco de Patito Feo había viajado de gira a Nicaragua). Yo no estaba solo, estaban los grandes: los padres de Brenda (Asnicar), los de Laurita Esquivel, los productores, la gente que los cuidaba. ¡¿Nadie vio eso?! Al otro día volvimos en el avión y creo que Thelma se sentó al lado mío. Si pasara algo así, ¿sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos? ¿Somos todos tan enfermos? Mucho más no hay que hablar«. Lo cierto es que la Justicia de Nicaragua se expidió ratificando la captura internacional del actor, a fines de 2019.