El gobernador Ziliotto se quejó del «relajamiento social». Puso como ejemplo que el domingo la circulación fue superior a la previa de la cuarentena.

«Esto lo ganamos entre todos pero tenemos que ser claros: esto nos constó mucho no lo tiremos por la borda. Lamentablemente, hoy el barbijo lo usa menos del 50% de la sociedad, hay un relajamiento, no sabemos basado en qué, pero no tenemos que relajarnos. Estamos entrando en una etapa donde la mayor herramienta que tenemos es la respoanbilidad social. El estado no va a poder controlar todo. No tiremos por la borda lo que tanto nos costó», dijo este viernes el gobernador Sergio Ziliotto.

Pidió controles para la gente que viene de otras provincias. «Es la llave para que podamos seguir con esta posibilidad de tener la mayor libertad posible y realizar las actividades como la teníamos antes de la pandemia. A mucha gente le costó hasta pasar hambre. El hecho de que a mi no me va a tocar no va más. Tengamos mucho cuidado. La sociedad cuando sepa que una persona vino de afuera cumplamos con el distanciamiento social», afirmó.

Se quejó porque en Santa Rosa la movilización de gente del domingo pasado fue superior a la que era antes de la cuarentena. «Hubo más movimiento que antes de la pandemia. Hubo gente que violó la cuarentena», dijo.

Sobre la circulación entre la provincia de La Pampa y San Luis, anunció que desde la semana que viene va a estar en marcha una página web donde las personas que van de una provincia a otra se van a tener que registrar con datos como vehículos, itinerario.

«Vamos a saber la trazabilidad si aparece un caso para saber dónde tenemos que focalizar los posibles casos», dijo. «No queremos tener margen de error y por eso queremos conocer quiénes se movilizan», explicó.

Reiteró que «está creciendo el nivel de contagio en el AMBA por eso vamos a ser lo más estricto posible en el control de ingreso a La Pampa, pero no somos infalibles. Muchas actividades están permitidas porque son esenciales, ingresan muchas personas que pueden venir no solo de circulación local del virus, sino que han estado en contacto con personas con circulación local del virus. Tengamos mucho cuidado».

«El lema siempre fue cuidémonos entre todos, creo que ahí está el éxito de que el día de mañana cuando termine la pandemia sigamos estando los mismos pampeanos que empezamos con la pandemia», cerró.

Sobre el regreso de pampeanos de otras provincias, el ministro de Gobierno, Daniel Pablo Bensusán dijo que hubo 1300 solicitudes para ser autorizadas del programa Regreso a Casa y han regresado 750 a la provincia.