El balance de año de Sergio Ziliotto, a días de finalizar el 2020, dejó una certeza: no habrá cambios de gabinete al menos en lo inmediato durante el año que se avecina. «No me gusta hacer nombres propios, me gusta referirme a equipos de trabajo. En los equipos de trabajo hay que traspolar lo mismo que le pasó al Presidente a la Provincia, de tener que gobernar lo desconocido».

Como ejemplo, puso el caso del Ministerio de Seguridad: «tuvo que controlar que la gente use barbijos… En todas las áreas de gobierno tuvimos que cambiar los roles». Luego se deshizo en elogios para sus funcionarios: «Algunos tuvieron más presencia que otros por una cuestión lógica pero nadie dejó de trabajar. Ningún funcionario ha defeccionado. En esto tengo una gran satisfacción, no me equivoqué al elegir a ninguno de mis colaboradores».

-Entonces no habrá cambios en el gabinete de cara al año próximo.

-Es que lo mejor está por venir. Este año tuvimos una gran restricción de recursos. Todos los ministerios tuvieron que restringirse desde el punto de vista económico. Con una política muy claramente definida, con planes de gobierno en marcha, aunque por ahí suspendidos transitoriamente, estamos planificando un presupuesto con una gran inversión en desarrollo de la economía, en obra pública, pero también en políticas activas en los distintos ámbitos que atraviesan a la ciudadanía, y un gran apoyo nacional. Creo que va a ser claramente un escenario muy favorable para aplicar todas las políticas que habíamos planificado antes de la pandemia.

A la altura.

Ziliotto habló extensamente ayer en CPEtv, cuyos estudios visitó para grabar su participación en La Parte y el Todo, cuyo último programa del año se verá esta noche, a partir de las 22. En otro pasaje del programa elogió a intendentes e intendentas y a diputados y diputadas por el trabajo durante su primer año como gobernador.

«Tuve un gran acompañamiento de los intendentes, más allá del signo político, lo mismo pasó con los diputados. Donde menos grieta tuvo el Covid fue en La Pampa. Acá se puso por delante el interés público, la necesidad de garantizar políticas activas de salud, de contención. Ningún diputado miró al costado o miró el calendario electoral de 2021 o 2023 para ver de qué manera ponía palos en la rueda. Esto quiero destacarlo», dijo.

De hecho, explicó que ayer mismo había enviado a la Legislatura una carta con la intención de que el vicegobernador Mariano Fernández la leyera ante el recinto. En ella dice que legisladores y legisladoras, todos y todas, estuvieron a la altura de las circunstancias.

«Esto también lo digo permanentemente en las reuniones que tengo con los intendentes. Sabiendo que están en la trinchera, donde pega el problema en su origen. Hemos trabajado en forma recíproca. Tuvimos la posibilidad en la provincia muy ordenada que recibí, muy fortalecida financieramente, que no faltara absolutamente ningún recurso. Eso lo hicimos con todos los intendentes y tuvimos reciprocidad», dijo.

-¿Qué piden los intendentes?

-Piden obras, tanto que las haga la Provincia, como el propio municipio. Tenemos la ventaja de que la enorme mayoría de los 80 municipios y comisiones de fomento están saneados económicamente. Así como La Pampa tiene una reputación importante por sus finanzas prolijas a lo largo del tiempo, eso hay que trasladarlo salvo excepciones a los municipios. Tuvimos que hacer solo dos aportes extraordinarios para que los intendentes paguen el sueldo y el aguinaldo con recursos propios.

Año electoral.

El mandatario también se refirió a las elecciones legislativas de 2021 y la actualidad del PJ. «El PJ supo hacer el trasvase generacional. Más de uno nos vaticinaba un escenario de grandes peleas e internas. Y lo que tuvimos como PJ fue entender que justo ese trasvasamiento generacional, obligado en su momento por una circunstancia de salud del entonces gobernador, nos encontró ante una coyuntura nacional donde se había desvirtuado la política y supimos entender el momento histórico», dijo.

Recordó que la unidad nació en 2017 y se profundizó en los años que siguieron, previo a la elección de 2019. «En virtud de la experiencia que nos dejaron esos cuatro años de gobierno no peronista, claramente ocasionados por nuestras desavenencias, tuvimos en claro un objetivo primordial, que es estar todos unidos aunque duela. Creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar unidos aunque duela. Aunque le duela a uno o al otro, porque peor le va a doler al pueblo cuando nosotros nos peleemos y venga un gobierno que haga lo que hizo el de esos cuatro años», aseguró.

