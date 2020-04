El argentino Ricardo La Volpe anunció su retiro como director técnico al señalar que no quiere seguir entrenando equipos porque se le pasó la edad a la vez que dijo que no se lleva bien «con los profesionales» y señaló que elije «ser director deportivo» dentro de alguna institución.

«Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Donde considero que mejor soy es adentro de la cancha: no hablo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales», aseveró.

De esta manera La Volpe, de 68 años, confirmó en diálogo con el programa mexicano Fútbol Picante que no volverá a dirigir, por lo cual su última experiencia como entrenador fue en el Toluca de México​ donde estuvo hasta noviembre de 2019.

En tanto, en el fútbol argentino será recordado por haber sido el técnico del Boca que terminó perdiendo el Torneo Apertura 2006 a manos de Estudiantes en una final, lo que le impidió al elenco de La Ribera conseguir el tricampeonato.

En esta oportunidad, Boca llevaba cuatro puntos de ventaja sobre su escolta, Estudiantes de La Plata, a dos fechas de la finalización del torneo, pero el «Xeneize perdió los dos últimos partidos del campeonato y terminó con la misma cantidad de puntos que el «Pincha».

Por primera vez en la historia de los torneos cortos de Argentina, se debió disputar una final entre los dos primeros equipos para definir al campeón y en el encuentro decisivo, disputado en el estadio de Vélez, Estudiantes venció por 2 a 1 y se quedó con el título.

Además también condujo técnicamente a Vélez en 2007 donde debió irse a raíz de los malos resultados mientras que en 2011 tuvo su paso por Banfield donde tampoco pudo tener un buen desempeño.

Por su parte, en México, dirigió a diez equipos distintos y en algunos tuvo más de un paso: Atlante en tres oportunidades; Chivas de Guadalajara, Toluca -fue nombrado «entrenador histórico» del club-, Atlas y América en dos ocasiones; Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Querétaro, Monterrey y Chiapas una sola vez.

También estuvo como entrenador en el Pyramids FC de Egipto en 2018 y en las selecciones de México y Costa Rica de 2002 a 2006 y de 2010 a 2011, respectivamente.

En cuanto a sus logros, fue campeón de la Liga MX con el Atlante en la temporada 1992/93 e internacionalmente dio la vuelta con el seleccionado mexicano en la Copa de Oro de la Concacaf 2003 y con la Sub-23 en el Preolímpico 2004. (NA).