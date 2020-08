El presidente de la UCR, Julio Pechín, afirmó que “fue un circo” el allanamiento que encabezó el fiscal Máximo Paulucci en el municipio de Anguil esta semana en el marco de la denuncia que hicieron concejales del FreJuPa por el pago de cuatro facturas del comité de la localidad y por el supuesto cobro de un sobresueldo de un concejal radical durante cuatro años.

“¿Si Delahaye fuera del PJ hubieran allanado el municipio?”, se preguntó, con ironía. Pechín volvió a respaldar el jefe comunal, justificó el pago de las facturas de gas como “un error administrativo” y afirmó que una ordenanza de la localidad permite a los concejales cobrar viáticos por servicios extras prestados a la comuna.

Consultado por el canal de la CPE sobre el allanamiento de esta semana, Pechín expresó su indignación. “Parece que a Anguil la alcanzó otra justicia, que no es la misma que alcanzó, por ejemplo, a Unanue”, respondió. Calificó como «payasesca» la actuación del fiscal a cargo de la investigación, Máximo Paulucci. Pechín dijo que el allanamiento “a aquellos que creemos en la justicia nos da mucha vergüenza, más que enojo”.

El dirigente dijo que la comisión de servicio que cobró un edil de la UCR está permitida por una ordenanza de 2005 que fue ratificada en 2015 incluso con el voto de los ediles del PJ.

“Si el fiscal Paulucci en lugar de hacer el circo de ir a allanar, que eso fue lo que hizo, un circo, hubiera pedido un informe, se hubiera enterado de esa ordenanza”, indicó. “Después podemos discutir si la ordenanza tiene validez, si está a derecho o no, pero el intendente estaba respaldado para hacerlo”, acotó.

Pechín recordó que en General Pico la UCR denunció que la comuna pagaba el alquiler de una “tapera” y, sin embargo, en ese caso no se allanaron las dependencias oficiales, solo pidieron informes. “Se manejaron dentro de los cánones normales”, comparó.

El dirigente consideró “aún más grave” que uno de los testigos del allanamiento fuera la presidenta de la Unidad Básica del PJ de la localidad de Anguil. “Llama la atención, ¿no? Una desprolijidad más del fiscal”, disparó.

“¿Les parece que no podemos pagar 3.200 pesos de gas? ¿Eso va a cambiar las finanzas del partido?”, se preguntó, para insistir con que “hay una utilización política, eso se pagó, quedó subsanado, y ahora siguen con esta otra denuncia”.

“¿Si Delahaye fuera del PJ también lo hubieran allanado?”, desafió Pechín. “No allanaron Unanue con 172 facturas truchas, una causa en la que vamos a seguir investigando, no terminó, entonces hay que preguntarse si lo de ahora fue un allanamiento o un acto político”, añadió.

“Hoy tenemos a la justicia al servicio de la política. No puedo pensar otra cosa. No le doy ningún crédito al fiscal por la forma en la que actuó. No creo que sea un fiscal imparcial. Me da vergüenza lo que hizo, fue una actuación payasesca”, reafirmó. “Fue una actuación desmedida. Estamos ante la peor administración judicial de la historia de La Pampa”, acusó.

Pechín además relacionó el caso con la sanción en Luiggi de una resolución “mordaza” que establece sanciones a los concejales que difundan resoluciones antes de que el cuerpo esté notificado. “Podemos entender que es un globo de ensayo para hegemonizar el poder”, sugirió.

