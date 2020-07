El abogado constitucionalista pampeano que forma parte del consejo asesor para la reforma judicial soltó algunas definiciones respecto de la tarea que comenzará para concretar un nuevo sistema.

Andrés Gil Domínguez, el abogado constitucionalista pampeano que forma parte del consejo asesor para la reforma judicial, dejó saber públicamente su opinión -en realidad ya conocida- respecto de que interpreta más saludable que la Corte Suprema de Justicia tenga nueve integrantes.

El profesional tendrá la tarea de proponer sugerencias y aportes para la reforma en el sistema judicial.

“Es una muy buena posibilidad para hacer un aporte al mejoramiento del funcionamiento de la Justicia», dijo Gil Domínguez y recordó su caso particular: «He desarrollado un trabajo durante 27 años en cuanto a investigar, escribir y ejercer la profesión diariamente, espero hacer un aporte constructivo”.

También aludió a una parte de los grandes medios, que interpretan que ese consejo está dominado por sectores vinculados al «kirchnerismo»: “puede ser una lectura a priori de ciertos sesgos que presentan los integrantes, después hay que ver cómo funciona la comisión. Yo no me considero K, no soy K, lo que si me considero una persona que está harta de la grieta y hace bastante tiempo intento superarla”

Analizó que “aparentemente uno de los temas que se va a tratar es si la Corte Suprema de Justicia debe aumentar su número de miembros».

«Vengo opinando hace muchos años que desde el punto de vista normativo debe ser de nueve miembros, con eso se puede garantizar la paridad de género, el federalismo, pero todo depende de quien se designe como juez o jueza”, completó Gil Domínguez.

Fuente: El Diario