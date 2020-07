La Pampa es la provincia cuyos alumnos tienen mayor acceso a internet. Datos ofrecidos por la ONG Argentinos por la Educación, en nuestra provincia el 18% de los alumnos de escuelas públicas no tiene computadora en el hogar, pero esa media se eleva a nivel nacional a un 30%.

La Ong, que cuenta con una plataforma de indicadores ofrece datos por provincia de la educación en los niveles primario, secundario y superior. Se presenta como una iniciativa plural, con independencia política-partidaria, originada en un movimiento ciudadano que procura contribuir a la mejora de la cobertura, la calidad y la equidad educativa argentina.

En uno de sus últimos trabajos el observatorio -ante el contexto de pandemia por el Covid-19-, dio cuenta de cuáles son las condiciones en que se desenvuelve la educación en la actualidad, y deduce que 1 de cada cinco alumnos de escuela primaria no puede acceder a clases mediante internet. En síntesis, muestra qué se hizo en el país para mantener la educación durante estos meses.

Así, en referencia a nuestra provincia el trabajo afirma que la falta de internet afecta a 1 de cada 10 alumnos; y que en general durante la cuarentena la brecha digital afectó la educación de los niños. Como casi todo el mundo, Argentina se vio forzada a suspender el ciclo lectivo, a cerrar las escuelas en el marco de la cuarentena que decretó el Gobierno nacional para menguar la proliferación de la Covid-19.

Brecha digital

Inmediatamente, expertos propusieron que se mantenga el dictado de algunos contenidos, mediante el uso de herramientas digitales. Sin embargo, los datos sugieren que el problema está lejos de ser solucionado debido a la brecha digital tanto a nivel provincial como nacional.

De acuerdo a un estudio que realizó el observatorio Argentinos por la Educación, en La Pampa, 1 de cada 10 alumnos de primaria disponen de conectividad a internet en sus hogares, es decir, un 7,52%. A nivel nacional, esta cifra se eleva a 19,5%, con lo que 1 de cada 5 alumnos no tiene acceso a internet en su hogar. Los datos corresponden a las pruebas Aprender 2018.

La Pampa -según el informe- tiene 86.996 estudiantes, un 0,76% del total de alumnos del país. En el nivel primario, un 17% de ellos no tiene computadora en el hogar y un 22% no tiene celular propio. «Para estos estudiantes, las oportunidades de continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia de coronavirus se ven más limitadas», se indica.

Mayor acceso a internet

La Pampa es la provincia cuyos alumnos tienen mayor acceso a internet. Sin embargo, la velocidad promedio de bajada de internet fijo es tan sólo de 6 mbps, uno de los más bajos del país. Los expertos coinciden en que, para realizar actividades sincrónicas como una videollamada, hace falta contar con una conexión de al menos 20 mbps. El promedio a nivel nacional es de 28,26 mbps.

En términos de calidad, además de la velocidad hay que considerar que puede ser que disponibilidad de datos sean muy bajas, o que no se cuente con dispositivos que permitan utilizar Internet de manera efectiva.

El informe también analiza el acceso a internet de los alumnos por sector de gestión en la provincia. En el sector estatal, el 92% de los alumnos de primaria tiene internet en el hogar. Es decir, un 8% de los alumnos de gestión estatal no tiene conexión a internet. A nivel nacional, un cuarto de los alumnos de escuelas públicas no tiene internet en el hogar.

Compus en el hogar

A su vez, en La Pampa, el 18% de los alumnos de escuelas públicas no tiene computadora en el hogar, mientras que a nivel nacional un 30% de los alumnos de escuelas públicas no tienen computadora en el hogar.

En las escuelas de gestión privada, el 98% tiene internet el hogar. Es decir, en el caso de las escuelas de gestión privada, solo 1 de cada 50 alumnos de primaria no tiene conexión a internet en su casa. A su vez, sólo un 6% de los alumnos no tiene computadora en el hogar.

Vuelta a clases

Alejandro Artopoulos, referente de Argentinos por la Educación, director de investigación y desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de Udesa, e investigador del CIC sostuvo: «No sabemos cuándo ni cómo va a ser la vuelta a la escuela. De lo que podemos estar seguros es que así como la pandemia seguirá por mucho tiempo, también van a seguir las enormes brechas digitales que antes estaban ocultas».

«En el 2020 del Covid-19 tener Internet no es sinónimo de estar conectados, solo con una computadora por chico y banda ancha se puede garantizar la continuidad escolar en un escenario de distancia social en las aulas. La tormenta perfecta amenaza la equidad educativa», añadió. En ese sentido, agregó: «Sólo cuando el Estado garantice plataformas educativas para cada institución con 1:1 y banda ancha, volveremos a restaurar la equidad en el acceso a la educación».