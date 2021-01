El anuncio lo hizo la Secretaría de Cultura de la Provincia, que comunicó que «se encuentra aprobado el protocolo general para la reapertura de salas y complejos cinematográficos con las medidas de prevención para reanudar la actividad».

Es así – añadió, «que una vez evaluada la situación y con el objetivo de apoyar una actividad de la industria cultural, se acordó abrir las salas de cines en La Pampa a partir del 1 de febrero».

Según el informe oficial, el Ministerio de Cultura de la Nación comunicó que cada jurisdicción deberá solicitar el permiso correspondiente a Jefatura de Gabinete nacional.

«Al igual que con los diferentes sectores, dicho protocolo general es el resultado del trabajo y la articulación de numerosas agrupaciones representativas junto al Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El mismo establece medidas de protección y de prevención que surgen de recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación y restantes actores competentes», indicaron desde el área cultural de la provincia.

De esta manera, la Secretaría de Cultura de La Pampa decidió, una vez evaluada la situación epidemiológica de la provincia con las distintas áreas gubernamentales, apoyar la reapertura de los cines.

«Ahora resta que cada jurisdicción solicite el permiso correspondiente a Jefatura de Gabinete que dispondrá, de acuerdo a la fase epidemiologia y a las necesidades sanitarias, para eximir dicha actividad de la disposición que la restringe», completaron.

«Listos».

El propietario del Cine Milenium de Santa Rosa, Walter Geringer, había anticipado la semana pasada que la sala «ya está todo listo» para cuando se reabran las puertas. Y dijo que «el cine es un lugar seguro para ir» en referencia a los protocolos sanitarios que se requieren en plena pandemia de la Covid-19.

«Sabemos que cada función no podrá superar el 50 por ciento de la capacidad de la sala y se arman burbujas sociales de recreación donde pueden estar hasta seis personas juntas», resaltó Geringer en una entrevista con Radio Noticias.

El empresario explicó que la sala quedaría como «un tablero de ajedrez» respecto a su composición. «Si dos personas, una pareja, se sientan en dos butacas; las de los dos costados, las de adelante, y las de atrás, quedan vacías. Y si se sientan seis personas juntas pasa lo mismo pero con seis butacas, por eso se habla de burbujas sociales y así quedaría como un tablero de ajedrez», detalló Geringer.

El propietario, junto a Bettina Tueros, del Milenium, afirmó que desde hace tiempo tienen todo listo para cuando se ordenara la reapertura.

«Hay una cosa clave y es que el cine es un lugar seguro para ir, por supuesto que tiene que ser una experiencia que no te complique la vida y lo más importante es abrir y que quienes vengan a ver una película se sientan cómodos y seguros. A nosotros solo nos tienen que decir ‘adelante muchachos, abran’, porque ya tenemos todo listo desde hace meses: hay material, hay equipo de trabajo, hay cuidados. Está todo listo», aseguró.

Respecto a los títulos, Geringer no adelantó cuáles serían los primeros estrenos en pantalla aunque aseveró que «hay una lista grande de películas» esperando su momento.

Fuente:La Arena