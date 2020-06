El economista del Celag, Nicolás Oliva, dijo que la situación económica y social generada por el coronavirus en América Latina es «dramática», pero aseguró que Argentina «va a salir de la crisis» porque el Gobierno de Alberto Fernández «es el que mejor ha manejado la situación de la pandemia». Aseveró que en Chile, Argentina y México el 75% de la población está de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas.

Oliva habló con Radio Textual (FM Sonar 97.9) y analizó la situación generada por el Covid-19 en los países de Latinoamérica.

«La situación es triste y desgarradora en lo social y en lo productivo es nunca antes visto. Estamos muy mal y la respuesta de los gobiernos a esta crisis es variopinta. Ecuador y Bolivia tienen estímulos fiscales paupérrimos y otros países como Brasil, a pesar de que ha manejado pésimo la pandemia, tiene mejores estímulos», dijo.

«En América Latina el panorama económico va a ser dramático. Argentina tiene una posición intermedia respecto a estímulos fiscales. Estos perfiles de estímulos fiscales miden recorte de tasas de interés e intervenciones del Banco Central. La verdad que el Gobierno de Alberto Fernández es el que mejor ha manejado la situación de la pandemia, pese a haber heredado un terrible endeudamiento. Por eso creo que va a ir saliendo de la crisis», destacó.

«Hay Gobiernos que por no haber cerrado a tiempo la economía, tuvieron una muerte lenta y tarde o temprano esa economía se va a frenar. Estados Unidos es el ejemplo: le va peor porque no termina de cerrarla. Los gobiernos de Latinoamérica tienen gran temor al déficit fiscal, una visión conservadora muy fuerte. Por querer evitarlo, no aplican las medidas necesarias para contener la situación social y lo que hacen es emplazar los problemas que luego deberán atender. Entonces lo que quisieron evitar, no lo van a evitar y lo único que causaron es el sufrimiento de la gente», analizó.

¿Cuánto puede demorar la salida económica de esta crisis? «Lo veo complicado. En la doctrina económica no hay herramientas para poder predecir lo que ha pasado. Hay incertidumbre. ¿Cómo predecir un shock de oferta y demanda si la gente no sale a trabajar? Creo que hasta fin de año no va a haber salida. El debate en América Latina será: o dejamos que la gente se muera de hambre o pedimos a los ricos que hagan un aporte. Hoy en Chile, Argentina y México el 75% de la población está de acuerdo con que haya un impuesto a las grandes fortunas. El otro 30% es la gran voz de resonancia de la clase rica, con el apoyo de los medios», cerró.