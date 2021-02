Dylan Villanueva, tiene 13 años, se convirtió en viral por como toca el violín en la peatonal de Santa Fé y lo apodan “el Messi del violín”. Actualmente, es una de las historias que forman parte de la campaña de Anses que remarca la importancia de la asignación familiar por hijo.

Dylan nació en el seno de una familia trabajadora que perdió todo en la inundación que azotó a Santa Fe en 2003 y debieron comenzar de nuevo con sus 6 hijos. A los 6 años comenzó a tomar clases de violín y despliega todo su virtuosismo en las calles de su ciudad.

En diciembre de 2019, por un problema laboral que tuvo su papá decidieron ir a tocar a la peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe y su talento, además de ayudarlos económicamente, rápidamente se hizo viral.

“Soy violinista santafesino de 13 años, con muchas ganas de llegar lejos, hasta donde los sueños digan basta”, escribe él en su cuenta oficial de Twitter.

Se parece a alguien 🤔 pic.twitter.com/sxBzs0U8eO — ᴅʏʟᴀɴ ᴠɪᴏʟɪɴɪsᴛᴀ (@DylanViolinista) February 6, 2021

Al poco tiempo fue invitado para tocar junto a dos grandes de la música nacional como son Lito Vitale y Juan Carlos Baglieto.

Actualmente, su vida es una de las historias que forman parte de la campaña de Anses que habla sobre la importancia de la Asignación Universal por Hijo. “Se parece a alguien”, bromeo Dylan al chocarse en plena vía pública con su imagen.

«Muchas personas piensan que puedo vivir de mi música, lo que ellos no saben es que yo vivo para la música. Que no importa el dinero que pueda ganar, porque se esfuma rápidamente, pero los aplausos que me dan son los que perdurarán en el al alma por siempre», sostiene la joven promesa del violín de nuestro país.