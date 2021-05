Duro testimonio de una enfermera del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa. «Las personas hacen cola para tener una cama de terapia ¡No hay más lugar!», publicó.

Celeste Pedernera es enfermera y se desempeña en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa. En las últimas horas, publicó una fuerte carta pública en sus redes sociales, donde cuenta en primera persona la gravedad de lo que está ocurriendo en la provincia con la pandemia del COVID-19.

El texto publicado, dice:

«Hoy llegué de trabajar con una sensación extraña, dolorosa. Como algunos ya saben, me desempeño como enfermera en el Hospital Dr. Lucio Molas, en el área de terapia intensiva de adultos. Al finalizar mi turno, ya lista para volver a casa, un grupo de colegas, ya agotados (hacia dos horas y media que trabajaban con una sola paciente, si señores, dos horas y media para intentar dar lo mejor por una sola vida), corrían a los gritos pidiendo ayuda e instrumentos para trabajar, ya que la paciente había entrado en paro y debido a condiciones de organización del momento, les faltaban cosas. No porque no tengamos, sino porque se van »habilitando» lugares y espacios para meter gente, con escasísimo personal. Las personas hacen cola para tener una cama de terapia. Claro ¡No hay más lugar! Hay cola para entrar y recibir una máquina para respirar. Después de llegar a casa, abro mi teléfono celular y son siempre las mismas noticias y cierta cantidad de la población quejándose por este tiempo en pandemia, hasta el punto de insultarse entre sí para tomar partido por un posición u otra. INCREIBLE. Muchachos, las personas se mueren ahogados, posta ¡Y no es Joda! Tampoco es un «tipo viejo», el rango de internados va de los 20 a los 50 y algo. No solo empatía hace falta, hace falta valores perdidos, cultura de respeto y amor, responsabilidad social y sobre todo compasión por el que la pasa mal».

Y agrega que «hay cosas que la plata no salva y tampoco la política. Y es la vida humana. Recapaciten y no lo hagas por todo este lío en dónde otros sufren, hacélo por vos. Cuídate y si no tenés nada bueno que decir, no digas nada. Eso es respeto también. Gracias».

Fuente: Diario La Reforma