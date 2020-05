Ayer a la mañana, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de esta localidad, comerciantes reclamaron en duros términos acciones de ayuda. También ediles de la oposición viabilizaron reclamos por las políticas de otorgamiento de becas, y el representante de los desocupados exigió privilegiar mano de obra local.

La sesión comenzó con la utilización de la banca del ciudadano. Fueron tres las personas que expusieron. Un comerciante, el presidente de la Cámara de Comercio local, el ex intendente Jorge Poletti, y el representante de los Desocupados en la Oficina de Empleo, Iván Ruiz.

«Queremos respuestas»

Uno de los expositores fue Poletti, quien coincidió en todos los reclamos con el dueño de un conocido bar. «Con Cristian hemos estado trabajando juntos en éste reclamo. La inacción de este Concejo hizo que nos juntáramos. Ustedes saben que no nos unen las banderías políticas, pero en esto pensamos lo mismo», disparó.

El ex jefe comunal mantuvo un tono de alta crítica en toda su alocución. «Hace 14 días ustedes nos llamaron y les dimos nuestra visión de cómo estaba el sector. Les pedimos dos cosas: que se flexibilicen todas las actividades con el aval de la Provincia. Como ejemplo les dejamos la resolución de la Municipalidad de Santa Rosa donde estaban todos los rubros permitidos con su protocolo para que ustedes legislaran acá. ¡Y no pasó nada!», enfatizó.

«Lo otro era que para los comercios que no podían abrir ni trabajar dispusieran una ayuda económica, lo que sea. Después supimos que el bloque del Movimiento Popular Veinticinqueño había presentado un proyecto sobre eso. Pero no lo trataron y hoy tampoco lo van a tratar», dijo molesto.

River-Boca

Poletti graficó en términos populares el sentimiento que lo embargaba. «Y en eso me sumo a la visión de Cristian, no lo trataron, ni presentaron nada superador, porque entre ustedes juegan un River-Boca, y el tema lo presentó el MPV. Por favor, discútanlo, mejórenlo, pero hagan algo», reclamó airadamente.

«Yo represento a unos 30 comerciantes que la pasan mal, y no es mi caso. Pero mientras ustedes no hicieron nada en estos 15 días cerraron no menos de siete negocios, y ésa es una responsabilidad de ustedes muchachos porque no hicieron nada», les enrostró.

«Dejen de pelear entre ustedes, la gente los votó para algo y tienen que rendir cuentas. Nosotros los vamos a apoyar, pero queremos respuestas ya. Los hago responsables de cada comercio que cierre», exigió Jorge Poletti.

Becas

Otro tema candente que llevó la oposición al recinto fue la de las becas estudiantiles. El edil de Juntos por el Cambio, Leonel Monsalve y el del MPV, David, Bravo revelaron que vecinos habían presentado denuncias para revisar el sistema de adjudicaciones de estos beneficios.

Monsalve les recordó que había presentado un proyecto para modificar la ordenanza vigente. Además, ambos ediles, coincidieron en que habían propuesto, ante los efectos de la pandemia que dejó sin trabajo a numerosos padres, un beneficio global.

Desocupados

Finalmente pudo emitir su mensaje Iván Díaz, el representante de los Desocupados en la Oficina de Empleo. El dirigente contó los difíciles momentos que vive el sector de gente sin trabajo. Aceptó que reciben ayuda elemental solo para sobrevivir.

En su exposición, Ruiz sugirió que haya espacios de capacitación para estar preparados. «Todos merecen una oportunidad», y opinó que «este es un momento en que hay que pensar en la gente del pueblo para ocupar puestos ya sea en el área petrolera, el EPRC, o en la misma municipalidad. Realmente necesitamos respuestas», concluyó.

Fuente: La Arena