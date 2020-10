El asesor del macrismo, el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, volvió a referirse al desempeño presidencial de Mauricio Macri y consignó que «hubo tontos del poder en el gabinete» que buscaban «idiotizarlo».

Así lo aseguró en una entrevista brindada a A24, en la que le consultaron sobre su opinión sobre los argumento hacia adentro de Juntos por el Cambio que afirmaban que la candidatura de María Eugenia Vidal es imprescindible para el 2021 o 2023. «Nadie es imprescindible. Hay que hacer una encuesta y ver que pasa. Nada es permanente. Porque esa es la equivocación terrible de quienes se atontan con el poder», consideró el analista ecuatoriano.

Y agregó: «Hubo tontos de poder también en el gobierno de Macri, es una enfermedad normal. En todo gobierno hay, los palacios atontan a la gente. A la mayoría de los presidentes le ocurre».

En ese sentido, sintetizó: «He trabajado con muchos presidentes de distintos países, cerca de 40. Que no se atontaron con el poder conozco a tres. Y a 37 que sí. A Macri no le pasó eso y lo hablamos todo el tiempo. Percibía que en su entorno lo trataban de «señor Presidente». ¡Déjense de pendejadas, es Mauricio, no señor presidente. Le van a idiotizar!«.