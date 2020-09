“Siempre dije, hay que cuidarse porque cuando llegue la pandemia a Oran hará desastre”, expuso el Dr. Gatica denunciando explotación laboral y abandono por parte de las autoridades. “Hasta aquí llego mi salud mental, mi esfuerzo físico y espiritual, no da para más”, resumió el profesional en una publicación que alcanzó más de 1500 reacciones y recibió el apoyo de varios.

En la carta que escribió Gatica enumeró un sinfín de situaciones lamentables que vivió en el hospital de Orán y que se agudizaron durante la pandemia.

El Dr. Daniel Gatica contó que fue agredido físicamente y que la guardia del hospital de Orán fue apedreado por familiares de una persona que habría fallecido siendo una de las tantas víctima de coronavirus.

El médico expresó su pena en las redes sociales y advirtió: «Estoy cansado de tener 3 óbitos en una tarde o 5 en una noche y saber que nunca hay cama en terapia, que estamos solos, que no hay que molestar y arreglarse con lo que hay, días y días de guardia en emergencia donde hace más de un mes el oxígeno es un lujo. Me canse de atar con alambre, de hacer lo imposible, de seguir protocolos que sabemos que no sirven, de tener que elegir a quien dar una cama y a quien darle un tubo de oxígeno semi vacio y una camilla o una silla, me canse de salir a las 15 y volver a las 18 y salir dos días después, sin tener donde bañarse ni cambiarse, total SOMOS RESIDENTES, todo para qué? Para recibir esto… una agresión física y al alma de una sociedad hipócrita e injusta que cuando se tenía que cuidar, todo era joda y joda, y hoy lloran a sus muertos y reclaman atención…»