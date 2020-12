Además muestra cómo el empresario Orly Terranova buscó quedarse con el medio de comunicación, asediado por las operaciones y asfixiado por la AFIP.

El pedido de salida de Navarro fue realizado en un primer momento por Terranova que respondía al macrismo y Gustavo Casir, ex-apoderado de Publicidad Sarmiento, propiedad del corredor de autos. «Cuando se realizaban las reuniones con el gobierno, Terranova y Casir hablaron con Fabián De Sousa y le plantearon que la permanencia del periodista Roberto Navarro en los medios era perjudicial para las posibilidades de acuerdo. Le pidieron su despido ya que estaban intentando que el gobierno aflojara su posición y, al mismo tiempo, Navarro descargaba artillería pesada contra el presidente», reconstruyó Duggan en su libro.

El periodista explicó que la exigencia fue realizada a uno de los dueños del Grupo Indalo Fabián De Sousa, quien en ese momento sintió que era un pedido del gobierno desde su más alto nivel. «En vista de lo que estaba ocurriendo no pudo decir que no, no tuvo más remedio que despedirlo. De no hacerlo, su suerte y la de Cristóbal López estaría echada», expresó Duggan.

En La Persecución recuerdan cuáles fueron las investigaciones periodísticas que pusieron en jaque al gobierno y que llevaron a pedir la cabeza del periodista. Entre ellas estaban los Panamá Papers y la participación de Mauricio Macri; el blanqueo de $ 662 millones por parte de Gianfranco Macri; la discusión sobre la declaración jurada de Macri de tan solo $ 120 millones; la cercanía de Mauricio Macri con el escándalo de corrupción de la empresa Oderbrecht; el grave vaciamiento del Correo Argentino por parte del Grupo Macri; la venta de MacAir, empresa del grupo Macri a Avianca; el acuerdo de importación de gas con la empresa Shell, firmado por su exCEO Juan José Aranguren y el acuerdo tarifario con Autopistas del Sol del grupo Macri.

Navarro en su libro El Abismo cuenta que una de las investigaciones que más molestó al gobierno fue el blanqueo de capitales debido a que era una operación secreta. «Fueron muchos informes que hicieron temblar al gobierno. Navarro los agrupaba bajo el nombre “el plan de negocios del macrismo”. Sostenía que el presidente no tenía un plan de gobierno, sino solo intenciones de servirse del Estado. Luego del informe sobre el blanqueo del hermano del presidente Macri que había ocurrido un año antes, un ministro del gobierno se juntó con Navarro», sostiene Duggan.

En el libro, el periodista cuenta que además del ataque contra Navarro también estaba en la mira del macrismo Víctor Hugo Morales. En ese caso, la operación era más sutil: dejarían vencer el contrato que finalizaba dos meses más tarde para luego argüir que no acordaron una continuidad.

¿Por qué Terranova no se quedó con el grupo de medios? Duggan cuenta que el piloto de Rally mantuvo una reunión con el asesor presidencia Jaime Durán Barba quien le recomendó que no se quede con el grupo de medios por que dañaría a Macri. Con la compra, sería acusado de intentar salvar a Cristóbal López luego de haberlo atacado con la AFIP y dejaría pegado a Macri.

Fuente: El Destape web