La concejala de Propuesta Federal Adriana García participó esta mañana de la actividad del programa «Búsqueda Activa» con Fernanda Alonso. El otro es Mario García, del Frente Justicialista Pampeano.

El Concejo Deliberante de General Pico informó que dos ediles fueron aislados de manera preventiva por ser contactos estrechos de un positivo de Covid-19

Las dos personas se encuentran en seguimiento por el sistema de salud que activó todos los protocolos correspondientes.

El Concejo Deliberante de General Pico informó que se trata de la concejala por el bloque Propuesta Federal, Adriana García y el concejal del Frente Justicialista Pampeano, Mario García.

La mujer participó esta mañana de las actividades del programa “Búsqueda Activa” realizado en el centro piquense, de la que también participó la intendenta Fernanda Alonso. Estuvieron en el mismo salón donde se organizó el dispositivo para recorrer los comercios locales.

García en la actividad con Fernanda Alonso. La mujer de pantalón negro y campera blanca, a la derecha de la imagen.

El Deliberante norteño indicó que “ambos ingresaron en aislamiento por recomendación del personal de salud ya que son considerados contactos de un contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19”.

La concejala Adriana García se comunicó con El Diario para aclarar que “al momento de participar de la búsqueda activa, no se me había informado que me debía aislar, por eso estaba cumpliendo mi tarea como corresponde”.

“Cuando me notificaron, automáticamente me puse a disposición del personal de salud, quienes empezaron con el monitoreo”, indicó.

Agregó que el aislamiento “es preventivo por ser contacto, de un contacto de un caso positivo”

La intendenta Fernanda Alonso estuvo aislada al principio de la pandemia luego de regresar de una capacitación realizada en Chile.

Por el momento, las autoridades sanitarias no dieron indicación alguna para la jefa comunal de Pico.

Fuente: El Diario