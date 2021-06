En los últimos días sus contactos y amistades habían iniciado una cadena de oración por su salud. Carolina estaba embarazada, dio a luz a su hijo, pero contrajo coronavirus y falleció.

La joven madre era empleada de la Clínica Modelo, que hoy la despidió en las redes sociales con un sentido texto “Hoy estamos consternados, porque tenemos que dar la dolorosa noticia del fallecimiento de Carolina Loza, integrante del equipo de trabajo de Clínica Modelo, en el área de Admisión.

Víctima de la cruel pandemia que estamos atravesando, Carolina, menuda y bondadosa se va a temprana edad, dejando una vida en cambio; Su último acto de extrema generosidad fue el de tener a su hijo, al que esperaba con gran ilusión”.

“Todos deseamos que el bebé internado en Neonatología del Hospital se recupere lo más pronto posible. Ante tanta tristeza, será un consuelo para su familia, en especial para la mamá de Carolina, Susana Rossi, quien hace poco se jubiló luego de trabajar por más de 30 años en la Clínica, dejando un recuerdo imborrable de bondad y compañerismo, virtudes que, sin dudas, había heredado su hija”, añadieron.

“Susana está atravesando por el dolor más profundo que puede sentir un ser humano: la pérdida de un hijo. La acompañamos con todo nuestro afecto, en este doloroso trance, así como también a toda su familia. Descansa en paz, Carolina ¡Siempre te recordaremos!”, cierra el texto del establecimiento de salud.

Otras personas también le dedicaron afectuosas palabras a Carolina, a su familia y a su pareja.

“No sé qué decir ni cómo expresar mi dolor e impotencia!!! Falleció mi sobrina Carolina Marianela Loza Fabri, QEPD Amorcito. Dale consuelo a sus padres Susana Rossi de Loza y Bernardo Loza”, posteó su tía Silvia Mabel Loza.

“Ella partió a las eternidades, sé con una certeza absoluta que Dios la recibe en sus brazos y que la muerte no nos arrebata nada porque todo aquel que en él crea, aunque esté muerto vivirá, solo pido que oremos por sus padres y hermanos y por su compañero y su hijita para que en esta hora de dolor no les falte la fe!”, escribió una persona que la despidió en las redes sociales.

Otra mujer lamentó la muerte de Carolina y envió su mensaje de apoyo a la familia: “no hay palabras que se puedan decir, para expresar el inmenso dolor por esta irreparable pérdida. No podemos entender y es muy probable que no lo logremos entender mientras vivamos por qué DIOS permite que una persona buena se vaya. Pero si sabemos con toda certeza que esta despedida no será para siempre. Si no solo por un breve momento”.

Carolina era prima de Diego Loza, el empleado municipal asesinado el 23 de junio de 2018. Por el crimen fue condenado a prisión perpetua Walter Eleuterio Rojas Pedraza y se determinó la responsabilidad penal de Carlos Andrés Carrión, que, en el momento del homicidio, era menor de edad.

Fuente: El Diario