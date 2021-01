Costabel es neumonólogo, médico especialista en Medicina Interna, Coordinador de la Guardia Médica de la Clínica Modelo y del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR). En las últimas horas contó su caso a través de las redes sociales y envió un fuerte mensaje para quienes están atravesando el mal trance de la pandemia mundial del coronavirus.

Desde la Clínica Modelo, en tanto, mostraron su preocupación porque el Covid afecta al personal de salud en general, pero «en particular a los profesionales que están en puestos claves en las guardias médicas. Cuando dan positivo tienen que ser desafectados y puestos en cuarentena junto a su equipo de trabajo. Son muchos profesionales menos en la atención y otros equipos deben reemplazarlos trabajando más horas para atender la demanda de pacientes».

Costabel, en tanto, escribió una carta donde expone su caso y su preocupación. «Hola, me llamo Juan Costabel, soy médico especialista en medicina interna y en neumonología y trabajo en la guardia de la Clínica Modelo y el CEAR. En el día de hoy me levanté con fiebre, dolores musculares, de garganta y me hice un test rápido que dio positivo para Covid 19. Sinceramente no sé como me contagié, ya que no voy a reuniones y trabajo toda la jornada con el equipo de protección, por lo que asumo, debo haber cometido algún error a la hora de retirármelo, quizá asociado a las largas horas de trabajo; en definitiva, mi responsabilidad…», comenzó.

«Tengo la suerte -siguió Costabel en su texto- de poder aislarme en mi domicilio, separado de mi mujer Agostina y mis hijas Sofía y Ernestina. Por el momento estoy cursando un cuadro leve, aunque a veces la fiebre y los dolores musculares se tornan intensos. Independientemente, debo reconocer que tengo una mezcla de angustia y temor por no saber como voy a evolucionar, sobre todo, por no poder abrazar y tener la compañía y el cariño de mi familia. Se me hace difícil escuchar las risas, los llantos de mis hijas y no poder estar con ellas».

Pacientes.

El profesional también mostró empatía hacia quienes cursan la enfermedad. «Otra de las preocupaciones que me estuvo rondando en la cabeza en las últimas horas son nuestros queridos pacientes, sobre todo aquellos con cuadros más graves que necesitan internación y que deben atravesar el proceso sin la contención de su familia, con miedos, angustia, preocupaciones y lo hacen con gran valentía, garra y determinación, acompañados de su ‘nueva familia’, el equipo de salud».

«Es por ellos que se me ocurrió escribir estas palabras, para agradecerles la fuerza que nos dan y decirles cuánto los admiramos y cuánto nos inspira su coraje. En definitiva, un pequeño homenaje para nuestros queridos pacientes», añadió.

Costabel también mencionó: «No voy a hablar de la necesidad de cuidarnos entre todos, ya lo hizo perfectamente mi colega y amigo Nicolás Roldán. Les mando un abrazo a todos, a los que la están peleando, a los que se recuperaron y a los que ya no están… Para estos últimos, mis condolencias a la familia. También a mis colegas de la trinchera, que dejan todo las 24 horas, los 7 días de la semana. Espero que podamos vencer pronto a esta pandemia todos juntos como comunidad y que seamos mejores después de hacerlo. Un fuerte abrazo».

Fuente:La Arena