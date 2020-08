Este miércoles por la tarde el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado, que fue replicado en sus redes sociales oficiales, confirmando que recibió una solicitud del Gobierno Nacional para llevar a cabo un nuevo plan de pago con respecto a la deuda externa.

En el texto la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, sostuvo que mantuvo una conversación «muy constructiva y positiva» con el presidente Alberto Fernández, y con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

«Esperamos profundizar nuestro diálogo sobre cómo podemos apoyar los esfuerzos del Gobierno para enfrentar el impacto de la pandemia, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y reducir la pobreza y el desempleo al mismo tiempo que fortalecemos la estabilidad macroeconómica en beneficio de todos los argentinos», manifestó.

Argentine Government Notifies IMF of Request for New Fund Arrangement.

Read the full press release: https://t.co/hbSqZajh6v

— IMF (@IMFNews) August 26, 2020