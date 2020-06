Un nuevo caso positivo de coronavirus golpea al fútbol argentino. Es que en las últimas horas, la dirigencia de San Lorenzo confirmó que una jugadora del equipo femenino de fútbol, que no autorizó a difundir su nombre, dio positivo en un testeo realizado después de haber presentado síntomas.

Según informaron desde la institución, la futbolista comenzó a sentirse mal y, al vivir muy cerca del Barrio 1.11.14, decidieron llevarla a la Ciudad Deportiva para realizarle los estudios correspondientes, que dio positivo de COVID-19, y por eso tomaron la decisión de dejarla aislada en la pensión del «Ciclón». Luego fue trasladada a un hotel en las primeras horas del sábado. CASLA Fútbol Femenino @CASLAFFemenino Informamos que una de nuestras jugadoras dio positivo en COVID 19. Le realizaron el testeo en el Bidegain, ya que vive a cuadras del estadio. El contagio no fue en el club, que se encuentra cerrado y solo dedicado a asuntos sanitarios. La joven ya se encuentra aislada en un hotel 134 Información y privacidad de Twitter Ads 28 personas están hablando de esto Por otro lado, San Lorenzo emitió un comunicado: «Ante la información difundida por varios medios de comunicación, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro aclara que, desde que fuera decretado el ASPO por el Gobierno Nacional, todos los deportistas de la institución abandonaron las pensiones del CASLA para transitar la cuarentena en sus casas particulares». San Lorenzo ✔@SanLorenzo Comunicado sobre la información difundida por varios medios en relación al COVID-19 y la pensión de San Lorenzo https://bit.ly/37qMspz 149 Información y privacidad de Twitter Ads 59 personas están hablando de esto Debajo de la Platea Sur del Nuevo Gasómetro se montó una base de operaciones donde se lleva a cabo una serie de testeos a las personas que viven en el barrio «Padre Ricciardelli», en el marco de un operativo que se lleva a cabo en conjunto con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

