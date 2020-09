Cabe mencionar que el hijo de Raúl Arnaudo, Juan Arnaudo, en diálogo con Impacto Castex comentó que si a su padre lo hubiesen dejado entrar a La Pampa y a su vez permitido que fuera asistido ya sea en la Clínica Santa Teresita, donde lo estaban esperando o en el hospital donde el director también se negó, «mi papá hubiese vivido pero tuvimos que hacer 200 kilómetros más y no llegó por eso murió en el camino». «Yo no entiendo a esta gente en qué piensa», dijo Juan el hijo de Arnaudo y «todavía me sigo preguntando el gobernador de La Pampa como si nada, mi papá falleció y estos ministros siguen como si nada, Kohan dijo que «cuidaba la salud de los pampeanos», ‘¿osea que mi papá no porque no es pampeano?’ y Vera que dijo que «no era un hecho de gravedad», ‘¿lo de mi viejo no era de gravedad?, mi papá se murió a pocos kilómetros de a ver tenido que abandonar La Pampa por no dejarlo ingresar’. La verdad que me tendrían que dar risa, pero todo lo contrario, lloro a mi padre en una tumba.

Los ocho trabajadores de una clínica de Realicó que viven en Córdoba lograron finalmente que el ministerio de Salud de la provincia les otorgue el permiso para ingresar desde esa provincia por el puesto caminero y, de esa manera, cumplir sus tareas y regresar luego a sus hogares.

Hace exactamente una semana atrás el personal había denunciado públicamente que no los habían dejado ingresar en el puesto caminero y que les impedían trabajar. Las autoridades de la clínica privada Santa Teresita apoyaron ese reclamo. La policía les exigía un comprobante de que iban a cumplir dos semanas de aislamiento en un hotel. En la práctica, ese requisito les hacía imposible seguir con sus tareas en el centro de salud pampeano.

El instrumentador quirúrgico Facundo Acuña -que vive en Huinca Renancó, una ciudad cordobesa cercana al límite con La Pampa- confirmó el lunes por la noche que la representante legal de la clínica les avisó que a partir de este martes están «habilitados a pasar, con permiso y cumpliendo protocolos».

«Pasaríamos por un plazo de dos meses hasta que nos inscribamos en el ministerio de Salud de La Pampa. Son temas burocráticos nada más, pero tenemos todo en regla, más allá de que sean pesados los temas de papeles», aclaró Acuña.

«Esto en un principio, mañana (por este martes) vamos a ir y vamos a ver si es realmente así. Sino hablaremos con la policía y ver si nos dejan pasar. En un principio tendríamos permiso por ahora. Habló (Leandro) Deambrosio, que es el director del hospital de Realicó, y él avisó que podíamos pasar», precisó. «Una vez que pasemos (una vez) se va a aceitar un poco», especuló.

El conflicto se había planteado la semana pasada cuando a las ocho personas que residen en Córdoba pero trabajan en el Sanatorio Santa Teresita les exigieron las reservas de los hoteles para poder ingresar. Desde el inicio de la pandemia habían ingresaron a la provincia sin inconvenientes, solo exhibiendo los permisos de circulación como trabajadores esenciales.

Pero la semana pasada el control policial les impidió el acceso. A partir de ahí, los servicios de la clínica quedaron comprometidos. Las personas cumplen tareas en áreas de Rayos, Imágenes, hay cirujanos y enfermeras de cuidados intensivos. Ahora las autoridades provinciales habrían dado marcha atrás y el personal de la clínica podría ingresar y salir de la provincia en el día, como hacían antes.

Paciente fallecido

Cabe recordar que el puesto caminero de Realicó también había quedado en el centro de la escena ante la denuncia de que no dejaron pasar a un paciente que luego murió. El ministro de Salud Mario Kohan intentó desmentir la situación, pero de todos modos quedaron dudas sobre cómo fue el trámite completo y cuáles son las exigencias para el ingreso. Incluso el jefe de Policía, Héctor Lara, admitió que a los policías primero se les avisó de Salud que la ambulancia no podía ingresar, luego hubo una rectificación, pero cuando ya habían pegado la vuelta con el paciente para llevarlo a Río Cuarto, donde llegó sin vida.

El secretario de Salud, Gustavo Vera, también desmintió que se le haya negado el paso a la ambulancia. Este martes difundió un mensaje que le envió el juez de Río Cuarto, Claudio Mazuqui, en el cual le agradece «siempre estar predispuesto al diálogo» y haber podido «lograr una vez más acuerdos que nos acercan».

«En todo este diálogo siempre me transmitiste la predisposición, la empatía, la responsabilidad y solidaridad demostrada por todos ustedes», dice el juez, en referencia al ministro Mario Kohan y al gobernador Sergio Ziliotto.

«Seguramente de esta pandemia nos van a quedar muchas enseñanzas, sin lugar a dudas he encontrado en todos ustedes, grandes funcionarios, pero por sobre todas las cosas grandes personas», finalizó.